Acuña: Desierto módulo de Repuve por ampliación del decreto hasta el 2026

ACUÑA, COAH.- Seguramente quienes desean regularizar un vehículo de los llamados “chocolate”, ahora se van a esperar dos años más, hasta el último momento, como ya es una cultura, dio a conocer Sócrates Anchondo, coordinador del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve) en Acuña.

Esto ya que con base en el decreto para nacionalizar vehículos procedentes de Estados Unidos y Canadá, el periodo se amplió hasta el mes de septiembre de 2026, por lo que seguramente quienes andaban con prisa para realizar el trámite antes de septiembre pasado, cuando se había anunciado el fin, y no pudieron, por alguna u otra razón;, pues ahora tendrán dos largos años para hacerlo.

Y esto es notorio debido a que en el módulo del Repuve ya prácticamente no hay solicitantes, sin embargo, Anchondo hizo el llamado a quienes tienen un vehículo de procedencia extranjera de los llamados “chocolate”, a que aprovechen esta opción que les ofrece el Gobierno Federal de regularizarlo.

Tienen que ser vehículos máximo modelo 2018, que están en el país antes de octubre de 2021 y a la hora de acudir a la cita habrá que presentarlo con su título original, pagar dos mil 500 pesos al SAT y presentar sus documentos personales como: credencial del INE, cedula profesional, pasaporte o cartilla y un manifiesto de decir verdad.

Lamentó que a quienes regularizaron con carta notariada mintiendo, en su mayoría propietarios de los vehículos que no contaban con su título, ahora enfrenten problemas como el que no se les expida sus placas, por lo que exhortó a los interesados a que digan siempre la verdad y si su vehículo no cumple con las características para regularizarlo, no se expongan.