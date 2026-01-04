Acuña: hallan sin vida a hombre en la colonia 28 de Junio, lo investigan como suicidio

ACUÑA, COAH.- Autoridades ministeriales atendieron el reporte del fallecimiento de un hombre al interior de una vivienda ubicada en la colonia 28 de Junio, donde fue localizado sin signos vitales. Tras las primeras indagatorias, se confirmó que se trató de un suicidio.

El hecho ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Ramón Arizpe, hasta donde acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, luego de recibir el aviso correspondiente. En el lugar se realizaron las diligencias iniciales para documentar el caso.

La persona fue identificada como Cristian Pascual Muñoz Muñoz, de 42 años de edad. Personal ministerial llevó a cabo el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, a fin de continuar con los procedimientos legales.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente para dejar constancia de los hechos conforme a los protocolos establecidos.