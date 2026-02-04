Impulso económico

  • porJames
    • CARTONES / 4 febrero 2026
      Impulso económico
    Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que sostuvo con más de mil empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum les hizo un llamado a invertir en México, garantizándoles certidumbre.

    “México tiene certidumbre puedo asegurárselos, el Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, expresó la mandataria.

