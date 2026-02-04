Impulso económico

Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, que sostuvo con más de mil empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum les hizo un llamado a invertir en México, garantizándoles certidumbre.
“México tiene certidumbre puedo asegurárselos, el Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera”, expresó la mandataria.
TE PUEDE INTERESAR: Estima Secretaría de Economía inversiones por 406.8 mil mdd en 2026
TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presume apuesta por obra pública: inversión alimentará 2% del PIB este año
TE PUEDE INTERESAR: Garantiza Sheinbaum certidumbre a empresarios; les pide invertir