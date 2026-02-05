Detienen a 10 en operativo con drones en cuevas del sur de Saltillo
El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que el operativo nocturno se realizó con drones equipados con cámaras térmicas en cuevas y arroyos del sector sur de la ciudad
Un operativo nocturno realizado con apoyo de drones permitió la detención de 10 personas que se encontraban en cuevas y arroyos del sector sur de Saltillo, informó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.
El funcionario informó que el despliegue se llevó a cabo durante la madrugada, con el uso de drones equipados con cámaras térmicas, lo que permitió ubicar a personas en zonas de difícil acceso. “Hicimos un operativo en cuevas y arroyos del sector sur de la ciudad -cercanos a la colonia Diana Laura-, teniendo ahí 10 detenidos que estaban en algunas cuevas”, dijo.
Garza Félix detalló que las personas localizadas se encontraban intoxicándose en el lugar. “No encontramos armas, nada más gente drogándose”, precisó. Durante la intervención, se localizaron pipas con cristal y dosis de mariguana, las cuales fueron retiradas a las personas detenidas.
Indicó que este tipo de operativos se realizan de manera constante, tanto de día como de noche, para evitar que estos espacios sean utilizados nuevamente. Mencionó que, en otras ocasiones, las cuevas y arroyos han sido usados para ocultarse o resguardar artículos de procedencia ilícita.
“Cuando vamos a reuniones vecinales, la gente nos pide mucho que reforcemos la seguridad, porque ellos mismos nos dicen que se esconden ahí en esos sectores”, comentó.
Añadió que en lo que va del año se han intervenido alrededor de seis cuevas en distintos puntos de la ciudad, y que estas acciones continuarán como parte de las labores preventivas de la corporación.