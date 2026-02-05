Detienen a 10 en operativo con drones en cuevas del sur de Saltillo

Un operativo nocturno realizado con apoyo de drones permitió la detención de 10 personas que se encontraban en cuevas y arroyos del sector sur de Saltillo, informó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix.

El funcionario informó que el despliegue se llevó a cabo durante la madrugada, con el uso de drones equipados con cámaras térmicas, lo que permitió ubicar a personas en zonas de difícil acceso. “Hicimos un operativo en cuevas y arroyos del sector sur de la ciudad -cercanos a la colonia Diana Laura-, teniendo ahí 10 detenidos que estaban en algunas cuevas”, dijo.

Garza Félix detalló que las personas localizadas se encontraban intoxicándose en el lugar. “No encontramos armas, nada más gente drogándose”, precisó. Durante la intervención, se localizaron pipas con cristal y dosis de mariguana, las cuales fueron retiradas a las personas detenidas.