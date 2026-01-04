Nava: Festival Agavero cierra con alta participación y ambiente familiar

    El festival reunió a visitantes y comerciantes durante varios días de actividades. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El evento concluyó tras varios días de actividades culturales, artísticas y recreativas que atrajeron a familias locales y visitantes de la región

NAVA, COAH.- El Festival Agavero llegó este día a su fin tras varios días de actividades culturales, recreativas y artísticas que reunieron a familias locales y visitantes de distintos puntos de la región.

A lo largo de su desarrollo, el evento mantuvo una afluencia constante y una programación diversa que convirtió al recinto en un punto de encuentro social y cultural.

$!Las presentaciones artísticas fueron parte central del programa del festival.
Las presentaciones artísticas fueron parte central del programa del festival. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Desde su arranque, el festival ofreció una agenda distribuida en distintos horarios, lo que permitió una asistencia escalonada y una dinámica ordenada entre los asistentes.

Las actividades estuvieron dirigidas a públicos de todas las edades, favoreciendo la convivencia familiar y el disfrute colectivo.

Una de las atracciones que mayor interés generó fue la experiencia de globos aerostáticos, que permitió a los participantes obtener vistas aéreas del entorno y del desarrollo general del evento.

La actividad se llevó a cabo bajo un esquema organizado, con turnos y tiempos definidos para garantizar la seguridad y participación de los asistentes.

La oferta cultural se complementó con presentaciones artísticas y musicales que fortalecieron el carácter festivo del encuentro y ampliaron las opciones de entretenimiento para el público.

El cierre oficial del Festival Agavero se realizó con el espectáculo La Sombra de Juan Gabriel, presentación que congregó a un número considerable de personas y marcó el final de esta edición.

$!Los globos aerostáticos ofrecieron vistas del recinto y del entorno del festival.
Los globos aerostáticos ofrecieron vistas del recinto y del entorno del festival. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Al realizar un balance del evento, el alcalde Iván Ochoa Rodríguez agradeció la participación de la ciudadanía y destacó que este tipo de festivales no sólo fortalecen la vida cultural del municipio, sino que también generan movimiento económico para comerciantes y prestadores de servicios locales.

En términos generales, el Festival Agavero transcurrió conforme a lo previsto, con una respuesta positiva del público y un desarrollo ordenado. Con su conclusión, el evento cierra una edición caracterizada por la convivencia social, la diversidad cultural y su impacto en la economía local.

