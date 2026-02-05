Fuero: Suero salvador de los corruptos

¿Les platico? ¡Arre!

Los editores de otros medios dudaron en publicar mis artículos cuando revelé que los esbirros de Adán Augusto, infiltrados por él en la Agencia Federal de Aviación Civil -AFAC- ponían en peligro la seguridad aérea, debido a que corrompieron las certificaciones de aptitud y salud del personal de aerolíneas comerciales y privadas.

TE PUEDE INTERESAR: Ya se nos pasó de tueste el diálogo; es hora de pasar a la acción

Mis editores -excepto los de Grupo DETONA®- lo hicieron por pudor periodístico, no por temor ni desconfianza, conste.

Días después anuncié que 10 funcionarios de la AFAC -incondicionales de Adán Augusto- serían cesados por corruptos, incluyendo a Miguel Enrique Vallin Osuna, quien fuera director general de esa agencia.

Una de esas funcionarias amenazó con demandarme, pero le paró a su cuento porque el 15 de diciembre la despidieron junto a nueve de sus colegas por corruptos.

Dichas publicaciones fueron la puntilla para el ex gobernador de Tabasco, ex Secretario de Gobernación y ahora ex coordinador de MORENA en el Senado, porque dos meses antes publiqué en EXCLUSIVA la detención en Asunción, Paraguay, de quien fuera su secretario de seguridad pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, al descubrirse que era cabecilla de una banda del crimen organizado llamada “La Barredora”.

Aquí está la historia que les refiero:

AFAC: Por los suelos, no por los cielos. Episodio I

AFAC: Por los suelos, no por los cielos. Episodio II

Cesan al primer vinculado con Adán Augusto López. Es un general de SEDENA en retiro

Corrupción de Adán Augu$to arriesga seguridad de aviación civil. Episodio 1

Rigen y rugen. Episodio 2 sobre corrupción en agencia que regula aviación civil: AFAC

Los corren por corruptos de la AFAC. Envenenan ahora al AIFA

Suspenden por Navidad, certificaciones a personal de industria aeronáutica

Amargan Navidad a 9 ligados con Adán Augusto. Los cesan por corrupción que arriesga seguridad aérea

Adán Augusto se aferra al fuero porque teme ir a la cárcel, como les sucedió a los siguientes ex gobernadores... del PRI:

-Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo)

-César Horacio Duarte Jáquez (Chihuahua)

-Jorge Juan Torres López (Coahuila)

-Roberto Sandoval Castañeda (Nayarit)

-Jesús Reyna García (Michoacán)

-Humberto Moreira Valdés (Coahuila)

-Rodrigo Medina de la Cruz (NL)

-Tomás Yarrington (Tamaulipas)

-Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas)

-Mario Marín Torres (Puebla)

-Javier Duarte (Veracruz)

-Flavino Ríos Alvarado (Veracruz)

-Roberto Borge (Quintana Roo)

-Mario Villanueva (Quintana Roo)

-Andrés Granier (Tabasco)

Del PAN:

-Guillermo Padrés (Sonora)

-Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes)

A estos otros, con sus respectivos partidos:

-Narciso Agúndez Montaño (Baja California Sur) (Coalición PRD/PAN)

-Pablo Salazar Mendiguchía (Chiapas) (Coalición PRD/PVEM).

-Rosario Robles, ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, quien fue enviada a prisión por el caso de La Estafa Maestra y no por su gestión en la capital.

-Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, del PVEM, preso en 2015 por pertenecer al crimen organizado.

-Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, exgobernador de NL por la vía independiente, perdió su libertad en 2022.

-Y el primero de los tiempos modernos: Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional del MC, que estuvo preso en la cárcel de Pacho Viejo, Veracruz, de diciembre 1996 a noviembre 1997, cuando suplió al gobernador Fernando Gutiérrez Barrios, al irse éste como secretario de Gobernación al gabinete de Salinas de Gortari. Fue acusado de malversación de fondos por 250 millones de pesos, que nunca regresó. Sus propios allegados aseguran que utilizó ese dinero para fundar el partido Movimiento Ciudadano.

Ninguna reforma constitucional ha intentado hasta ahora quitarle al fuero la patente de corzo que representa para funcionarios corruptos.

Ningún partido político se ocupa de eso porque... ¿quien cerraría la puerta?

CAJÓN DESASTRE

Abundan casos del suero salvador que representa el fuero para muchos corruptos. Algunos se han salvado de milagro -pero no del todo- como Miguel Treviño de Hoyos, ex alcalde de San Pedro Garza García.

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Mary Gaby y en un descuido se aparece por ahí La Loca Sanjuana.