En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia

Alrededor de 2 mil 400 personas privadas de la libertad en prisión preventiva podrían ejercer su derecho al voto en Coahuila, como parte del programa especial que impulsa el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la inclusión democrática de quienes no han sido sentenciados y mantienen vigentes sus derechos políticos.

El encargado de despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, informó que el organismo avanza en la implementación de este ejercicio tras la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado.

URNAS LLEGARÁN A LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Castillo Morales explicó que el acuerdo permitirá incorporar al programa a los seis centros penitenciarios estatales, así como al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) ubicado en Ramos Arizpe, con el objetivo de llevar las urnas directamente a los centros de reclusión.

Detalló que esta estrategia busca garantizar el sufragio de las personas que se encuentran recluidas sin sentencia, evitando que su condición jurídica limite el ejercicio de un derecho constitucional.

“En todos estos centros lo vamos a implementar; en principio, alrededor de 2 mil 400 personas estarían en la posibilidad de votar, aunque existe un procedimiento específico para determinar el número final de participantes”, precisó el funcionario electoral.

MAYOR ALCANCE QUE EN PROCESOS ANTERIORES

El encargado de despacho recordó que en el proceso electoral anterior el programa se aplicó de manera limitada, únicamente en dos centros penitenciarios femeniles, ubicados en Piedras Negras y Saltillo. En contraste, en esta ocasión el alcance será significativamente mayor, al incluir los centros varoniles y femeniles de Torreón, San Pedro, Saltillo, Piedras Negras y Monclova, además del Cefereso de Ramos Arizpe.