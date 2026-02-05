En Coahuila podrán votar 2 mil 400 reos que aún no han recibido sentencia
El Instituto Nacional Electoral avanza en un programa para garantizar el derecho al voto de personas en prisión
Alrededor de 2 mil 400 personas privadas de la libertad en prisión preventiva podrían ejercer su derecho al voto en Coahuila, como parte del programa especial que impulsa el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la inclusión democrática de quienes no han sido sentenciados y mantienen vigentes sus derechos políticos.
El encargado de despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, informó que el organismo avanza en la implementación de este ejercicio tras la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado.
URNAS LLEGARÁN A LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Castillo Morales explicó que el acuerdo permitirá incorporar al programa a los seis centros penitenciarios estatales, así como al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) ubicado en Ramos Arizpe, con el objetivo de llevar las urnas directamente a los centros de reclusión.
Detalló que esta estrategia busca garantizar el sufragio de las personas que se encuentran recluidas sin sentencia, evitando que su condición jurídica limite el ejercicio de un derecho constitucional.
“En todos estos centros lo vamos a implementar; en principio, alrededor de 2 mil 400 personas estarían en la posibilidad de votar, aunque existe un procedimiento específico para determinar el número final de participantes”, precisó el funcionario electoral.
MAYOR ALCANCE QUE EN PROCESOS ANTERIORES
El encargado de despacho recordó que en el proceso electoral anterior el programa se aplicó de manera limitada, únicamente en dos centros penitenciarios femeniles, ubicados en Piedras Negras y Saltillo. En contraste, en esta ocasión el alcance será significativamente mayor, al incluir los centros varoniles y femeniles de Torreón, San Pedro, Saltillo, Piedras Negras y Monclova, además del Cefereso de Ramos Arizpe.
De forma paralela, el INE en Coahuila pondrá en marcha una prueba piloto con urnas electrónicas en casillas especiales, destinadas a personas en tránsito que se encuentran fuera de su sección electoral y no pueden acudir a su casilla correspondiente. Para ello, se prevé la instalación de entre 16 y 17 casillas especiales en distintos puntos del estado, conforme al mecanismo aprobado por el Consejo General del INE.
Castillo Morales subrayó que estas acciones forman parte de una política integral para fortalecer la inclusión y la participación ciudadana, asegurando que sectores históricamente marginados, como las personas privadas de la libertad sin sentencia, puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y participar activamente en la vida democrática del país.