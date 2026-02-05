Coahuila mantiene y fortalece relación con Texas y Arizona: Manolo Jiménez

Jiménez Salinas explicó que esa relación se ha construido desde hace tiempo y ha permitido que autoridades y empresas estadounidenses distingan las condiciones de desarrollo e inversión que existen en la entidad. “Estados Unidos sí ve lo que pasa en nuestro estado, el desarrollo de nuestro estado y las inversiones americanas que hay aquí”, dijo.

Al dimensionar la importancia de ese vínculo, el mandatario señaló el peso económico del vecino estado estadounidense. “Si Texas fuera un país, sería la sexta economía del mundo, y si a Estados Unidos le quitas Texas, sigue siendo la primera economía del mundo. Imagínese, somos vecinos de la primera y la sexta economía del mundo”, dijo.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, afirmó que Coahuila mantiene una relación estratégica con Estados Unidos, particularmente con Texas, la cual se ha consolidado como un eje para proyectos económicos, turísticos, educativos y de seguridad.

En ese contexto, informó que el Gobierno de Coahuila mantiene gestiones con el estado de Arizona para diversificar la economía y atraer inversiones en sectores distintos a los tradicionales, como el de semiconductores. “Traemos una gestión muy importante desde el año pasado con el estado de Arizona, que es donde hay mayor influencia de esta rama de la economía”, expuso al referirse al tema de semiconductores.

El mandatario coahuilense indicó que desde el inicio de la administración se definió la necesidad de ampliar el abanico productivo del estado, por lo que desde hace dos años se participa en ferias, convenciones y acuerdos con universidades estadounidenses, particularmente de Arizona, como parte de esa estrategia. “Traemos una ruta para ir diversificando la economía y las inversiones extranjeras”, expresó.

ENTREGA DE AGUA NO DEBE AFECTAR AL CONSUMO

Sobre el reciente acuerdo de entrega de agua entre México y Estados Unidos, el gobernador aseguró que se solicitó a la Comisión Nacional del Agua que cualquier decisión no afecte ni el consumo humano ni la actividad agrícola en Coahuila.

Dicho acuerdo establece que México deberá entregar al país vecino 350 mil acres-pies de agua por año durante un quinquenio.

“Le hemos pedido a la Conagua que cualquier decisión que se tome referente a este acuerdo no afecte a nuestra gente, ni a los municipios para consumo humano, ni a los agricultores”, afirmó.

Recordó que el año pasado se implementó un programa emergente de apoyo en la región norte ante la falta de lluvias y la reducción de ciclos de riego, mediante jornales de empleo temporal, esquema que, dijo, tuvo buenos resultados.