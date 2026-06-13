Acuña refuerza seguridad para recibir a paisanos en temporada vacacional

El director de Seguridad Pública Municipal, Manuel Menchaca Flores, informó que los elementos a su cargo trabajarán de manera coordinada con corporaciones estatales y federales para brindar apoyo, orientación y atención integral a los viajeros durante su ingreso, tránsito y salida de la ciudad.

ACUÑA, COAH.- Con el arranque del operativo Héroes Paisanos —antes conocido como Programa Paisano—, la ciudad de Acuña se declara lista para recibir a las familias y visitantes que regresan a México durante esta temporada vacacional.

“Estaremos vigilantes para que esta estrategia del Gobierno de México, diseñada para garantizar un retorno seguro y ordenado de los connacionales, se cumpla con pleno respeto a los derechos humanos. No toleraremos abusos ni malos tratos hacia nuestros visitantes”, subrayó.

Explicó que más de 40 dependencias gubernamentales participan en estos operativos mediante la instalación de módulos de atención en puntos estratégicos y el despliegue de observadores capacitados para prevenir abusos, extorsiones o actos de corrupción contra los paisanos.

Además, se entregará la Guía del Viajero, documento que contiene información sobre derechos y obligaciones, teléfonos de emergencia y mecanismos para denunciar cualquier irregularidad cometida por servidores públicos.

Menchaca Flores reiteró que el objetivo es garantizar que los connacionales y sus familias transiten de manera segura por el municipio durante el periodo vacacional.