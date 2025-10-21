Acuña muestra su lado solidario: reúnen víveres para damnificados de Veracruz

ACUÑA, COAH.- En un gesto de solidaridad, habitantes de Acuña se organizaron este fin de semana para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades veracruzanas afectadas por las recientes inundaciones.

La colecta, encabezada por el ciudadano Rubén Pérez, se llevó a cabo en la explanada de la Macroplaza, donde decenas de personas acudieron con ropa, alimentos enlatados, agua embotellada y productos de limpieza.

“Se trata de una acción humanitaria impulsada por ciudadanos comprometidos con el bienestar de quienes hoy atraviesan una situación crítica en Veracruz, tras las intensas lluvias que provocaron severos daños”, explicó Pérez.