Acuña muestra su lado solidario: reúnen víveres para damnificados de Veracruz

Acuña
/ 21 octubre 2025
    Voluntarios acuñenses recolectan víveres en la Macroplaza para enviar al estado de Veracruz. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

La iniciativa fue encabezada por el voluntario Rubén Pérez, quien destacó la respuesta solidaria de la ciudadanía

ACUÑA, COAH.- En un gesto de solidaridad, habitantes de Acuña se organizaron este fin de semana para reunir víveres y artículos de primera necesidad destinados a las comunidades veracruzanas afectadas por las recientes inundaciones.

La colecta, encabezada por el ciudadano Rubén Pérez, se llevó a cabo en la explanada de la Macroplaza, donde decenas de personas acudieron con ropa, alimentos enlatados, agua embotellada y productos de limpieza.

“Se trata de una acción humanitaria impulsada por ciudadanos comprometidos con el bienestar de quienes hoy atraviesan una situación crítica en Veracruz, tras las intensas lluvias que provocaron severos daños”, explicó Pérez.

$!Ropa, alimentos y artículos de limpieza fueron los principales donativos de la colecta solidaria.
Ropa, alimentos y artículos de limpieza fueron los principales donativos de la colecta solidaria. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

El voluntario destacó que, aunque la respuesta de la comunidad ha sido positiva, aún se requiere material para labores de limpieza, ya que muchas zonas permanecen cubiertas de lodo y escombros, lo que incrementa los riesgos sanitarios.

Pese a que la cadena comercial Super Gutiérrez negó el permiso para instalar centros de acopio en el exterior de sus tiendas, Pérez adelantó que buscará el apoyo de otros supermercados y centros comerciales para ampliar la recolección de ayuda.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para mantener viva la solidaridad: “Los veracruzanos siguen necesitando lo más básico para salir adelante después de esta tragedia. Toda ayuda cuenta”.

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

