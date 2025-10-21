Avanza un 20 por ciento Sistema Vial Abastos-Independencia en Torreón: Von Bertrab

TORREÓN, COAH.- Las obras del Sistema Vial Abastos Independencia presentan un avance del 20 por ciento, lo que permitirá a finales de este mes abrir la circulación de oriente a poniente por el cuerpo norte del bulevar que desde hace algunas semanas se ha mantenido a contraflujo, informó el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab.

Respecto al auxilio de la circulación, se mantiene el apoyo con una veintena de elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad para dar mayor fluidez al tráfico vehicular en las vías alternas, especialmente en horas “pico”.

Detalló que en estos últimos días se pasó de 119 a 160 pilotes colados y excavados, los que, junto con las trabes, conformarán la estructura principal del paso a desnivel y también se avanzó en el colado de plantillas, con 192 piezas, además de que se tienen más de 120 pilotes armados, así como unas cien trabes armadas y listas para colocar.

En el caso de dichas líneas inducidas, señaló que se tiene un contacto permanente con la Comisión Federal de Electricidad y otras empresas de servicios para generar acuerdos sobre cómo concluir la reubicación, así como para generar una adecuada convivencia entre estas y las obras.

Resaltó que este es el proyecto de infraestructura vial más complicado que se ha realizado en Torreón, por la cantidad de instalaciones subterráneas de servicio que se han tenido que reubicar dentro de las llamadas obras de inducción, entre estas un drenaje pluvial que va hacia el cárcamo del Nudo Mixteco.

POR TERMINAR TRABAJOS EN EL BULEVAR REVOLUCIÓN

Destacó que los trabajos están por ser terminados, de manera que todavía falta terminar las banquetas, el recarpeteo con un fresado de la carpeta existente y las cordonerías de los camellones para proceder al pintado de carriles y poder entregarlo en su totalidad.

Aseguró que el bulevar Revolución mantendrá los tres carriles de circulación en ambos sentidos y a flujo continuo, sin que éstos se vean disminuidos por el ensanchamiento de los camellones con la construcción de glorietas invertidas y las vueltas en “U”.

Dijo que el reordenamiento permitirá una circulación continua en los dos sentidos, y puso como ejemplo el flujo de oriente a poniente, donde anteriormente se tenían hasta tres semáforos y con los cambios ejecutados, solamente será el de la calle 38, lo que reducirá los tiempos de espera que eran de 2.5 a 3 minutos a cerca de 15 o 20 segundos.

Destacó que los trabajos no han terminado, pues presentan un avance financiero y físico entre el 40 y 50 por ciento, de manera que todavía faltan aspectos por completar y ajustar, y será en las próximas tres semanas cuando estará al cien por ciento.