Acuña: Pese a lluvias, Presa Amistad está al 19% de su capacidad

El gerente administrativo de la dependencia, Ignacio Peña Treviño, detalló que durante la última semana, tras las lluvias registradas en la zona, se logró una captación de 18 millones de metros cúbicos, lo que permitió un aumento de 30 centímetros en el nivel.

ACUÑA, COAH.— La presa Amistad, en Acuña , se encuentra al 19 por ciento de su capacidad normal, informó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), sección Acuña.

“El almacenamiento actual es de 766 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al 11.7 por ciento de su capacidad total y al 19 por ciento de la capacidad normal de la presa”, señaló.

Actualmente, al vaso de la presa ingresan 12 metros cúbicos por segundo, mientras que se extraen 33 metros cúbicos por segundo para el abastecimiento de poblaciones ubicadas aguas abajo, en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Peña Treviño señaló que no se realizan trasvases en este momento y consideró que el nivel podría mejorar durante la próxima temporada de lluvias, en caso de registrarse precipitaciones intensas.