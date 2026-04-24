Acuña: Pese a lluvias, Presa Amistad está al 19% de su capacidad

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Acuña
/ 24 abril 2026
    Acuña: Pese a lluvias, Presa Amistad está al 19% de su capacidad
    La presa Amistad registra 19% de su capacidad, con ligera recuperación tras lluvias recientes. Archivo

En la última semana captó 18 millones de m³ y subió 30 centímetros; prevén recuperación con temporada de lluvias

ACUÑA, COAH.— La presa Amistad, en Acuña, se encuentra al 19 por ciento de su capacidad normal, informó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), sección Acuña.

El gerente administrativo de la dependencia, Ignacio Peña Treviño, detalló que durante la última semana, tras las lluvias registradas en la zona, se logró una captación de 18 millones de metros cúbicos, lo que permitió un aumento de 30 centímetros en el nivel.

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“El almacenamiento actual es de 766 millones de metros cúbicos, lo cual equivale al 11.7 por ciento de su capacidad total y al 19 por ciento de la capacidad normal de la presa”, señaló.

Actualmente, al vaso de la presa ingresan 12 metros cúbicos por segundo, mientras que se extraen 33 metros cúbicos por segundo para el abastecimiento de poblaciones ubicadas aguas abajo, en entidades como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Peña Treviño señaló que no se realizan trasvases en este momento y consideró que el nivel podría mejorar durante la próxima temporada de lluvias, en caso de registrarse precipitaciones intensas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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