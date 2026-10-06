Acuña recibe Campeonato Nacional de Lobina en La Amistad

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    Acuña recibe Campeonato Nacional de Lobina en La Amistad
    La Presa de la Amistad, en Acuña, Coahuila, recibirá a pescadores clasificados de distintos estados del país en el Campeonato Nacional de Lobina en Embarcación, que se desarrollará del 9 al 11 de octubre. CORTESÍA

El XX Campeonato Nacional de Lobina en Embarcación reunirá este fin de semana a pescadores clasificados de diferentes estados del país

ACUÑA, COAH.- La Presa de la Amistad se convertirá este fin de semana en el centro de la pesca deportiva nacional al recibir el XX Campeonato Nacional de Lobina en Embarcación, competencia que congregará en Ciudad Acuña a algunos de los mejores pescadores del país.

El certamen está programado del 9 al 11 de octubre y forma parte del calendario competitivo de la Federación Nacional de Pesca Deportiva. Delegaciones que obtuvieron su clasificación en seriales estatales preparan su participación en el embalse fronterizo.

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La competencia adquiere especial importancia porque no solamente estará en juego el campeonato nacional. Conforme al reglamento de la Federación, los cinco primeros equipos conformarán la Selección Mexicana de Pesca de Lobina que representará al país en el campeonato mundial de la especialidad durante el siguiente ciclo internacional.

Las actividades competitivas tendrán lugar principalmente sábado y domingo. De acuerdo con la convocatoria difundida para el público, el sábado la jornada se desarrollará de las 07:00 a las 13:00 horas, mientras que el domingo será de las 07:00 a las 13:00 horas.

Uno de los momentos de mayor interés será el regreso de las embarcaciones y la presentación de las lobinas ante la báscula oficial. El reglamento establece que se trata de competencias orientadas a la conservación: los ejemplares presentados deben mantenerse vivos y posteriormente son devueltos al embalse. La especie oficial es la lobina negra.

La Presa de la Amistad tiene amplia tradición dentro de esta disciplina. La propia Federación Nacional de Pesca Deportiva la identifica entre los principales embalses del norte de México donde se desarrollan ejemplares de lobina de calidad deportiva.

Acuña ya recibió en agosto un Campeonato Nacional de Lobina desde Orilla, con competidores procedentes de diferentes estados, por lo que el torneo de embarcación representa un segundo escaparate nacional para la ciudad durante 2026.

Además del aspecto competitivo, el campeonato abre una oportunidad para que habitantes de Acuña conozcan de cerca la pesca deportiva y para proyectar a la Presa de la Amistad como destino de turismo deportivo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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