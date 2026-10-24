¡Saltillo sube al podio! Ojo de Agua logra el tercer lugar de la MLB Cup

La Liga Sur Ojo de Agua de Saltillo cerró su participación en la MLB Cup México 2026 con una victoria que le permitió quedarse con el tercer lugar del torneo infantil. El representativo coahuilense derrotó 2-0 a la Liga Pequeña Ferrocarrilera de Aguascalientes este sábado 24 de octubre, en San Luis Potosí, y se despidió de la competencia entre los mejores equipos del país. Después de quedarse sin posibilidades de disputar el campeonato al perder ante la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz en las semifinales, los saltillenses tuvieron que cambiar rápidamente de objetivo. La respuesta llegó en el encuentro por el tercer puesto, donde la novena consiguió mantener a raya a su rival y asegurar el triunfo sin permitir carreras.

La blanqueada fue uno de los aspectos más destacados del encuentro. Abel Fuentes lanzó las primeras cinco entradas completas y mantuvo bajo control a los bateadores de Aguascalientes. Posteriormente, Ian Sánchez se encargó de cerrar el partido durante la sexta entrada para completar la actuación defensiva que aseguró el resultado de 2-0. Con el trabajo combinado desde la lomita, Ojo de Agua encontró la manera de recuperarse de la derrota en semifinales y concluir su recorrido con una victoria. El tercer lugar representa un resultado importante para la delegación de Saltillo, que se mantuvo en la pelea por los primeros puestos hasta la última jornada del certamen.

UNA CAMPAÑA ENTRE LOS MEJORES El camino de Ojo de Agua comenzó con resultados favorables durante la fase inicial. En sus primeros encuentros venció 4-2 a la Liga Infantil y Juvenil de Veracruz y después superó 6-2 a la Liga Navojoa. En los octavos de final, el conjunto coahuilense derrotó 5-0 a la Liga DRABB, mientras que en los cuartos de final protagonizó uno de sus encuentros más cerrados al imponerse 2-1 a la Liga Kino de Sonora. Ese resultado le permitió avanzar a las semifinales y convertirse en el único representante de Coahuila que seguía con vida en el torneo. Sin embargo, en la ronda previa a la final, la novena saltillense perdió 7-0 ante Veracruz, rival al que había vencido en la fase de grupos. La ofensiva veracruzana conectó 12 imparables frente a los dos de Ojo de Agua, que no consiguió anotar y vio interrumpida su marcha invicta. Lejos de terminar el torneo con otra derrota, los peloteros de Saltillo respondieron ante Ferrocarrilera de Aguascalientes y consiguieron el triunfo que les aseguró un lugar en el podio.

La MLB Cup México 2026 reunió a 24 equipos y más de 400 participantes, con peloteros infantiles de 11 y 12 años, además de un representativo de Brasil. Los encuentros se disputaron en San Luis Potosí, donde las novenas buscaron avanzar hasta la definición del campeonato. Con el tercer lugar, la Liga Sur Ojo de Agua puso fin a su participación con una victoria y una blanqueada que respaldaron el trabajo realizado durante la competencia. El resultado también dejó a Coahuila entre los equipos protagonistas de una edición que exigió a sus representantes superar distintas etapas para llegar a las últimas instancias.