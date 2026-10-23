¿Qué es la modalidad 10 del IMSS?... y qué tan efectiva es como alternativa a la modalidad 40

Su relevancia aumenta ante los cambios anunciados para la Modalidad 40 , un mecanismo que permite continuar cotizando voluntariamente después de dejar un trabajo formal y que suele utilizarse para mejorar la pensión, especialmente entre quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973.

La Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) ha ganado atención como una alternativa para quienes buscan mantener sus cotizaciones y contar con servicios médicos sin tener un empleo formal. Este esquema está dirigido a personas que trabajan por cuenta propia, como comerciantes, profesionistas, freelancers y prestadores de servicios.

Aunque ambos esquemas permiten sumar semanas cotizadas, sus beneficios y objetivos son distintos. Por eso, elegir entre uno y otro depende del historial laboral, los ingresos y las necesidades de cada persona.

QUÉ ES LA MODALIDAD 10 Y QUÉ BENEFICIOS OFRECE

La Modalidad 10, correspondiente al esquema de incorporación de Personas Trabajadoras Independientes, permite registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin necesidad de tener un patrón. La cuota se calcula con base en los ingresos reportados por el trabajador y las condiciones establecidas por el Instituto.

Una de sus principales ventajas es que brinda acceso a los cinco seguros del IMSS: Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; así como Guarderías y Prestaciones Sociales.

Además, permite incorporar a beneficiarios legales y acumular semanas de cotización para una futura pensión. Esto la convierte en una opción integral para quienes generan sus propios ingresos y necesitan protección social.

QUÉ CAMBIÓ EN LA MODALIDAD 40

A partir del 22 de octubre de 2026, la Modalidad 40 enfrenta nuevas restricciones para las incorporaciones sujetas a las disposiciones anunciadas. Entre los cambios señalados está el límite al salario de cotización, que considera el último salario registrado al momento de la baja, más una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

También se elimina la posibilidad de iniciar el trámite de manera retroactiva y se establece que el procedimiento será digital. Asimismo, quienes estén inscritos en el esquema de Personas Trabajadoras Independientes no pueden contratar simultáneamente la Modalidad 40.

Las personas que ya se encuentran inscritas conservan las semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados, así como las condiciones aplicables durante su periodo contratado. La medida se plantea como temporal, mientras el IMSS realiza una evaluación financiera y analiza posibles ajustes normativos.

¿ES LA MODALIDAD 10 UNA ALTERNATIVA EFECTIVA?

La respuesta depende del objetivo de cada trabajador. La Modalidad 10 puede resultar más conveniente para quienes trabajan de forma independiente y buscan tanto atención médica como continuidad en sus cotizaciones. Su cobertura es más amplia que la de la Modalidad 40, que está enfocada en la continuación voluntaria de las cotizaciones para el retiro.

En cambio, para quienes pertenecen al régimen de la Ley 73 y buscan incrementar el monto de su pensión, la Modalidad 40 puede seguir siendo relevante. Su utilidad depende de factores como el salario base de cotización, las semanas acumuladas y la edad de retiro. Con las nuevas restricciones, las posibilidades de cotizar con un salario superior al último registrado quedan limitadas para las incorporaciones sujetas a las nuevas reglas.

En el caso de la Modalidad 10, el impacto sobre la pensión también depende del ingreso reportado y del historial laboral. Por ello, no existe una opción que garantice mejores resultados para todas las personas.

DIFERENCIAS CLAVE ENTRE AMBAS MODALIDADES

· Modalidad 10: ofrece atención médica, cobertura por riesgos de trabajo y otros seguros, además de cotizaciones para el retiro.

· Modalidad 40: permite continuar cotizando voluntariamente tras dejar un empleo formal, con énfasis en la pensión.

· Modalidad 10: está dirigida a personas que trabajan por cuenta propia y reportan sus ingresos reales.

· Modalidad 40: resulta especialmente relevante para ciertos trabajadores bajo la Ley 73 que buscan mejorar su pensión.

· Compatibilidad: no es posible mantener simultáneamente ambas modalidades en los términos señalados.