Madre de ‘Los Cuates’ desafía versión del ataque en Torreón: ‘No tenían sangre en la ropa’

Maribel Garza aseguró que confía en la inocencia de sus hijos, de 18 años, y pidió a las autoridades profundizar en las investigaciones para determinar quiénes participaron realmente en los hechos registrados el pasado 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13.

La madre de los hermanos Carlos y David, conocidos como “Los Cuates”, detenidos tras el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón , puso en duda que sus hijos hayan participado en la agresión que dejó personas heridas y provocó la muerte de la subdirectora del plantel.

La mujer señaló que, al observar fotografías y videos tomados después del ataque, no identificó manchas de sangre en la ropa de los hermanos, situación que, desde su perspectiva, genera dudas sobre su posible participación directa en la agresión.

“Yo digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos por fotos y los videos, mis hijos no estaban manchados, no estaban llenos de su ropa de sangre (...) busquen realmente quién fue”, manifestó.

Garza insistió en que “no creo que hayan sido” sus hijos, aunque reconoció que desconoce qué hacían los hermanos dentro de la secundaria cuando ocurrió el ataque y cuál habría sido el motivo para encontrarse en el lugar.

Los jóvenes fueron detenidos luego de los hechos ocurridos en el plantel educativo, donde una agresión dejó víctimas y terminó con la muerte de la subdirectora. Desde entonces, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

La madre de los detenidos también señaló que existen versiones sobre la posible participación de otras personas en el ataque, por lo que consideró necesario que las autoridades revisen todas las líneas de investigación antes de determinar responsabilidades.

“Se dice” que habría más implicados, sostuvo Garza, quien pidió que las autoridades “investiguen bien” para establecer quiénes participaron en la agresión.

La mujer relató además que no pudo observar directamente a sus hijos durante la audiencia inicial. Al hablar sobre su comportamiento habitual, los describió como jóvenes serios y señaló que acostumbraban permanecer encerrados en sus habitaciones.

Las declaraciones de la madre ocurren mientras el caso continúa bajo investigación y los hermanos enfrentan el proceso derivado de su detención tras el ataque en la secundaria de Torreón.

Por ahora, la versión de Maribel Garza constituye el señalamiento de un familiar de los detenidos y no determina por sí misma la responsabilidad o inocencia de los jóvenes, la cual deberá establecerse conforme avance la investigación y el proceso judicial.

(Con información de Imagen)