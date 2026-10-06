Madre de ‘Los Cuates’ desafía versión del ataque en Torreón: ‘No tenían sangre en la ropa’

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Torreón
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    Madre de ‘Los Cuates’ desafía versión del ataque en Torreón: ‘No tenían sangre en la ropa’
    Carlos y David, de 19 años, fueron detenidos tras la agresión registrada en la Escuela Secundaria General número 13. REDES SOCIALES

Maribel Garza pidió investigar a fondo el caso y cuestionó que sus hijos, detenidos tras el ataque, sean responsables de la agresión

La madre de los hermanos Carlos y David, conocidos como “Los Cuates”, detenidos tras el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, puso en duda que sus hijos hayan participado en la agresión que dejó personas heridas y provocó la muerte de la subdirectora del plantel.

Maribel Garza aseguró que confía en la inocencia de sus hijos, de 18 años, y pidió a las autoridades profundizar en las investigaciones para determinar quiénes participaron realmente en los hechos registrados el pasado 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/realmente-conoces-a-tus-hijos-arqui-juve-cuestiona-a-los-padres-de-familia-ante-ataques-de-torreon-EK23926103

La mujer señaló que, al observar fotografías y videos tomados después del ataque, no identificó manchas de sangre en la ropa de los hermanos, situación que, desde su perspectiva, genera dudas sobre su posible participación directa en la agresión.

“Yo digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos por fotos y los videos, mis hijos no estaban manchados, no estaban llenos de su ropa de sangre (...) busquen realmente quién fue”, manifestó.

Garza insistió en que “no creo que hayan sido” sus hijos, aunque reconoció que desconoce qué hacían los hermanos dentro de la secundaria cuando ocurrió el ataque y cuál habría sido el motivo para encontrarse en el lugar.

Los jóvenes fueron detenidos luego de los hechos ocurridos en el plantel educativo, donde una agresión dejó víctimas y terminó con la muerte de la subdirectora. Desde entonces, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer la responsabilidad de cada una de las personas involucradas.

La madre de los detenidos también señaló que existen versiones sobre la posible participación de otras personas en el ataque, por lo que consideró necesario que las autoridades revisen todas las líneas de investigación antes de determinar responsabilidades.

“Se dice” que habría más implicados, sostuvo Garza, quien pidió que las autoridades “investiguen bien” para establecer quiénes participaron en la agresión.

La mujer relató además que no pudo observar directamente a sus hijos durante la audiencia inicial. Al hablar sobre su comportamiento habitual, los describió como jóvenes serios y señaló que acostumbraban permanecer encerrados en sus habitaciones.

Las declaraciones de la madre ocurren mientras el caso continúa bajo investigación y los hermanos enfrentan el proceso derivado de su detención tras el ataque en la secundaria de Torreón.

Por ahora, la versión de Maribel Garza constituye el señalamiento de un familiar de los detenidos y no determina por sí misma la responsabilidad o inocencia de los jóvenes, la cual deberá establecerse conforme avance la investigación y el proceso judicial.

(Con información de Imagen)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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