Promete Mauricio Islas a Saltillo mucha risa y diversión con ‘Una Eva y 3 Galanes’

Tener una carrera exitosa en la televisión y en otros formatos no impide a Mauricio Islas regresar a uno de sus lugares favoritos para trabajar: el teatro. Por ello, llegará el próximo lunes 26 de octubre a Saltillo como parte del elenco de la obra ‘Una Eva y 3 Galanes’. “La gente ha recibido muy bien la obra donde hemos estado. Estamos prácticamente empezando la gira, con más de 35 fechas, y la ha recibido muy bien. Es una comedia divertida”, dijo Mauricio Islas en los primeros momentos de su charla con VMÁS. El elenco se completa con los primeros actores Omar Fierro y César Évora, además de Mariazel, quien le pone el toque de comedia a la puesta en escena.

¿Qué es lo que puede esperar el público de esta historia? Es una obra que no pretende absolutamente nada más que entretener. Pero sí hay un mensaje que, creo, para mí es importante o, por lo menos, que a mí como actor me toca vivir en la obra. Es muy importante que, a veces, llegamos a cierta edad y se nos olvida o dejamos de disfrutar la vida al máximo, ¿no? De pronto te llegan estas mariposas, empiezas a sentir mariposas en el estómago y es así como... Hay que dejar que la vida nos regale cosas y vivirlas al máximo, sin importar la edad que tengamos. Creo que eso también hace bonita a esta obra, porque habla de la amistad entre tres hombres que viven en un departamento y a quienes llega a mover una mujer. A cada uno lo hace de diferente manera, y entonces surge la pregunta: ¿qué pasa con su amistad cuando los tres intentan conquistarla? Eso es lo que va a suceder en la obra.

A LA CONQUISTA DE ‘EVA’ La historia cuenta cómo tres amigos comparten un departamento para dividirse los gastos y sobrellevar la rutina diaria. La dinámica cambia por completo cuando llega a vivir con ellos Eva, quien se presenta como la prima del arrendador; sin embargo, guarda un secreto sobre su vida. Mientras tanto, los tres amigos compiten por conquistarla con diferentes estilos y ocurrencias. “El teatro conecta, te desconecta del día a día, de los aparatos y de todo lo que traigas después de una jornada de trabajo pesado. Te permite pasar a estar en un escenario o sentado entre el público, viendo y conectando directamente con lo que está pasando en escena. Y esa es la magia del teatro”, explicó el protagonista de ‘Amor Real’.

¿Qué es lo que más disfrutas de interpretar a tu personaje? Es muy divertido porque es un personaje medio hippie. Vende incienso en Coyoacán y algunas otras cosas que ya descubrirán en la obra. Este personaje me permite que la gente también me vea en una faceta más cómica. Normalmente hago mucho drama en la televisión y en otros proyectos, pero el teatro me ha dado la oportunidad de hacer comedia y de que la gente me vea en otra faceta. Lo que me gusta de mi personaje y de la obra es lo que te decía: conectar con el público. Eso es lo que me encanta. Mira, lo que más disfruto del teatro es conectar con la gente. Islas insistió en que compartir escena con sus compañeros facilita el trabajo y hace más agradable la gira. “Además, me divierto mucho. Con este elenco, la verdad, la pasamos muy bien”, comentó.

Mauricio, ¿qué tanto de lo que sucede en esta obra refleja un poco la vida real? Creo que hay historias de amor y de desamor muy variadas en la vida real. A través de una comedia como esta, o de un enredo como el que hay en esta historia y en esta propuesta teatral, la gente va, se ríe y dice: “¡Ay!”. Se ríe de lo que le pasa al que está arriba del escenario, pero eso también le está pasando a alguien, le pasó o le sucedió con algún amigo. Entonces, a través de lo que estás viendo y de reírte de lo que tienes enfrente, de alguna manera también te ríes de lo que es la vida. La puesta en escena llegará este lunes 26 de octubre con dos funciones al mencionado recinto cultural, por lo que los boletos están a la venta tanto en taquilla como en el sitio New Ticket.

“Esa es nuestra chamba como actores: estar en un escenario y lograr que la gente llegue a una catarsis. En este caso, es a través de la risa, de la diversión y de pasarla bien. Se trata de lograr eso”, explicó el galán de ‘El Manantial’. Uno de los puntos clave de esta puesta en escena es el elenco reunido, algo que, de acuerdo con Islas, también se refleja en la convivencia detrás del escenario.

Antes de concluir la charla, Mauricio Islas invitó al público a aprovechar la oportunidad de asistir a la puesta en escena y pasar un buen rato. “Nos vemos este lunes 26 de octubre con dos funciones, a las 7:00 y 9:30, en el Teatro Fernando Soler. Los boletos ya los pueden conseguir en taquilla o en New Ticket. No se la pueden perder. Se van a divertir muchísimo, la van a pasar increíble”, expresó

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