Desfile de Día de Muertos 2026: conoce la hora y ruta del desfile que recorrerá la CDMX
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El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará el 31 de octubre en la Ciudad de México, con carros alegóricos, globos monumentales y homenajes a figuras de la cultura mexicana.
La Ciudad de México se prepara para una nueva edición del Gran Desfile de Día de Muertos, una celebración que llena de música, color y tradición las principales avenidas de la capital.
El evento, que se realiza anualmente desde 2016, busca rendir homenaje a la memoria de quienes fallecieron y celebrar una de las tradiciones más representativas de México.
¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS 2026?
La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el Gran Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 14:00 horas.
Se espera la participación de alrededor de 4 mil personas, además de miles de asistentes que se reunirán en las calles para disfrutar del espectáculo.
Debido al recorrido, las autoridades prevén cierres viales en Paseo de la Reforma y calles cercanas. Por ello, se recomienda llegar con anticipación y considerar alternativas de transporte para evitar contratiempos.
¿QUÉ NOVEDADES TENDRÁ EL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS?
La edición de este año contará con 12 carros alegóricos, dos globos monumentales y la participación musical del Instituto Mexicano del Sonido (IMS).
Uno de los elementos destacados será el homenaje a cuatro figuras de la cultura mexicana: Nelly Campobello, Juan Rulfo, Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, cuyas contribuciones a la literatura, la música y el cine forman parte de la identidad cultural del país.
Además, una convocatoria pública reunió 60 propuestas de artistas y colectivos para el diseño y elaboración de los carros alegóricos. Los trabajos seleccionados formarán parte de la celebración.
¿CUÁL SERÁ LA RUTA DEL DESFILE EN CDMX?
El recorrido comenzará en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará por algunas de las avenidas más importantes de la capital hasta llegar al Centro Histórico.
La ruta anunciada contempla los siguientes puntos:
- Glorieta de la Diana Cazadora, punto de partida.
- Paseo de la Reforma.
- Avenida Juárez.
- Eje Central Lázaro Cárdenas.
- Calle 5 de Mayo.
- Zócalo capitalino, punto final.
Quienes deseen asistir pueden elegir un punto del recorrido para observar los carros alegóricos y las presentaciones. Se recomienda consultar los avisos oficiales sobre movilidad y cierres viales antes de salir.
¿DÓNDE VER EN VIVO EL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS?
Las personas que no puedan acudir presencialmente tendrán la opción de seguir la transmisión por televisión.
De acuerdo con la información proporcionada, el desfile se transmitirá en vivo a través de Canal 11, Capital 21, Canal 14 y Canal 22.
Así, el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 ofrecerá distintas alternativas para disfrutar de una celebración que reúne expresiones artísticas, música y tradiciones mexicanas en las calles de la Ciudad de México.