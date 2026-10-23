Desfile de Día de Muertos 2026: conoce la hora y ruta del desfile que recorrerá la CDMX

La Ciudad de México se prepara para una nueva edición del Gran Desfile de Día de Muertos , una celebración que llena de música, color y tradición las principales avenidas de la capital.

El evento, que se realiza anualmente desde 2016, busca rendir homenaje a la memoria de quienes fallecieron y celebrar una de las tradiciones más representativas de México.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS 2026?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que el Gran Desfile de Día de Muertos se llevará a cabo el sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 14:00 horas.

Se espera la participación de alrededor de 4 mil personas, además de miles de asistentes que se reunirán en las calles para disfrutar del espectáculo.

Debido al recorrido, las autoridades prevén cierres viales en Paseo de la Reforma y calles cercanas. Por ello, se recomienda llegar con anticipación y considerar alternativas de transporte para evitar contratiempos.

¿QUÉ NOVEDADES TENDRÁ EL DESFILE DE DÍA DE MUERTOS?

La edición de este año contará con 12 carros alegóricos, dos globos monumentales y la participación musical del Instituto Mexicano del Sonido (IMS).

Uno de los elementos destacados será el homenaje a cuatro figuras de la cultura mexicana: Nelly Campobello, Juan Rulfo, Juan Gabriel y Emilio “El Indio” Fernández, cuyas contribuciones a la literatura, la música y el cine forman parte de la identidad cultural del país.

Además, una convocatoria pública reunió 60 propuestas de artistas y colectivos para el diseño y elaboración de los carros alegóricos. Los trabajos seleccionados formarán parte de la celebración.