Demanda Sheinbaum Pardo investigar a Caro Viggiano

La presidenta Claudia Sheinbaum demandó investigar la declaración patrimonial de la ex primera dama de Coahuila, Carolina Viggiano Austria, ante señalamientos de enriquecimiento ilícito. Y es que una serie de reportajes del diario El Universal dio cuenta de millonarias propiedades inmuebles de la senadora hidalguense, que no compaginan con sus ingresos. Ante esto, en la mañanera de ayer, la mandataria nacional pidió revisar los ingresos de la pareja del ex gobernador, Rubén Moreira, para ver si hay concordancia entre sus ingresos y egresos.

A Carolina Viggiano se le descubrió la presunta propiedad de una residencia de 40 millones de pesos y un departamento de lujo en la ciudad de México. Hace unos días, también se dio a conocer la adquisición de un millonario predio en un exclusivo y lujoso campo de golf, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Hasta el momento, el líder del PRI en el Congreso de la Unión, Rubén Moreira Valdez, no se ha pronunciado al respecto. El hilo se rompe por lo más débil. LAS MÁS SEGURAS Piedras Negras, Saltillo, y Torreón, se ubicaron entre las ciudades del país con mejor percepción de seguridad pública, según reportó ayer el INEGI. La ciudad gobernada por Javier Díaz, repite este trimestre como la capital más segura de México, en tanto Piedras negras, se ubica como la tercera mejor evaluada en seguridad, en el país. Torreón, y la comarca lagunera, integrada por Durango y Coahuila, también tuvieron una importante baja en la percepción de inseguridad pública, desde el trimestre pasado.

Hay que reconocer que la dupla del gobernador Manolo Jiménez y el fiscal general, Federico Fernández, ha puesto a esta entidad, como referente nacional, y los números así lo avalan. ¿Se atreverá el diputado federal Ricardo Mejía a refutar al INEGI? NADA LE GUSTA El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, ya le copió a su socia, Tania Flores, la estrategia de victimización política, y eso de tirarse al piso para que lo levanten. El edil nigropetense se quejó de los eventos y recorridos que realizan funcionarios del gobierno estatal, ya que nunca lo invitan a recorridos, y no le piden permiso para entrar a Piedritas.

El presidente municipal morenista, criticó la presencia de la ex secretaria de Seguridad Pública. Sonia Villarreal, en el evento estatal, con miras al 2027. Jacobo Rodríguez, dijo que el discurso del diputado local, Memo Ruiz, fue una tortura, y puso en evidencia la carencia de méritos, aunque quiere ser alcalde, a pesar de quebrar SIMAS. LENGUA LARGA La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos cometió una grave equivocación personal y política, al revelar una reciente conversación privada con la presidenta, Claudia Sheinbaum. La mandataria chihuahuense violó una de las reglas sagradas que aún existían en la vida política en México, al revelar que en la reunión se gritó y discutió con la mandataria nacional.