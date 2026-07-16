Acuña: recupera presa La Amistad 5 millones de m³ en cinco días

El administrador de la Sección México de la CILA, Ignacio Peña Treviño, detalló que el almacenamiento actual del embalse es de 767 millones de metros cúbicos, equivalente al 12 por ciento de su capacidad total. Agregó que el desfogue se mantiene en 18 metros cúbicos por segundo, mientras que la entrada de agua es de 10 metros cúbicos por segundo, cifras que reflejan un balance positivo tras meses de déficit hídrico.

ACUÑA, COAH.- La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) informó que, gracias a las intensas lluvias registradas en el norte de Coahuila , la presa La Amistad recuperó cinco millones de metros cúbicos de agua en apenas cinco días, un hecho que representa un respiro para una región que venía de enfrentar condiciones de sequía extrema.

ALIVIA RECUPERACIÓN LA SEQUÍA

Peña Treviño explicó que la recuperación del embalse representa un alivio para la región norte de Coahuila, que enfrentaba condiciones críticas de sequía, con impactos severos en la agricultura, la ganadería y el abasto urbano.

Asimismo, destacó que una parte importante del agua almacenada se destina al riego agrícola en el valle de Tamaulipas, donde miles de hectáreas dependen del suministro para mantener la producción.

Añadió que el caudal del río Bravo abastece plantas potabilizadoras de diversas ciudades ubicadas río abajo, lo que garantiza el suministro de agua para consumo humano. Además, señaló que la recuperación del embalse favorece la estabilidad de humedales y corredores ecológicos que dependen del flujo del río.

PIDEN USO RESPONSABLE DEL AGUA

El administrador de la CILA subrayó que, aunque el incremento en el almacenamiento es alentador, no es posible cerrar las compuertas debido a la necesidad de mantener el flujo hacia comunidades y sectores productivos. Por ello, hizo un llamado a la población a utilizar el recurso hídrico de manera responsable, al recordar que la recuperación de la presa depende de factores climáticos y técnicos que no siempre están bajo control humano.

MANTIENEN VIGILANCIA

En los últimos días, municipios como Acuña y Piedras Negras registraron acumulados de hasta 100 milímetros de lluvia, lo que explica la rápida recuperación del embalse.

A nivel nacional, el Monitor de Sequía reporta que solo el 2.1 por ciento del territorio presenta algún grado de sequía, el nivel más bajo en dos décadas. Sin embargo, la canícula de 2026 y la influencia de El Niño podrían reducir las precipitaciones durante agosto, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente.