Acuña: rescatan a menor durante incendio en vivienda de la colonia Gámez Sumarán

ACUÑA, COAH.- Un incendio registrado en un domicilio de la colonia Gámez Sumarán movilizó a corporaciones de auxilio, luego de que una menor de edad quedara atrapada en el interior de la vivienda. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 17, número 590, en el cruce con Antonio Plaza, donde fue necesaria la intervención de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal de Acuña.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la menor identificada como Mariana Abigail ¨N¨, de 13 años de edad, se encontraba sola en el domicilio al momento del siniestro, debido a que su madre había salido a trabajar. La adolescente relató que comenzó a percibir olor a humo dentro de la vivienda y, al salir al exterior, observó que el fuego ya se había extendido en la parte alta del inmueble.

Tras el reporte, los cuerpos de emergencia acudieron de manera inmediata para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia casas contiguas, debido a la cercanía entre los domicilios del sector. Las labores permitieron sofocar el fuego sin que se reportaran personas lesionadas, aunque la menor fue rescatada de forma preventiva para salvaguardar su integridad.

Las autoridades señalaron que el incendio se concentró principalmente en la zona superior de la vivienda, lo que representó un riesgo adicional ante la posibilidad de colapso o expansión del fuego. Una vez controlada la situación, se procedió a asegurar el área para permitir la revisión del inmueble y descartar riesgos posteriores.

Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que estas permanecen bajo investigación. Asimismo, se llevará a cabo la evaluación de los daños materiales ocasionados por el siniestro, sin que se haya informado aún sobre el monto o alcance de las afectaciones.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar dejar a menores solos en los domicilios, al señalar que este tipo de situaciones representa un alto riesgo, especialmente ante emergencias como incendios u otros incidentes domésticos. La dependencia insistió en la importancia de extremar precauciones y mantener vigilancia constante para prevenir accidentes que puedan poner en peligro la vida de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades continuarán con las indagatorias correspondientes para esclarecer el origen del fuego y determinar las condiciones en las que ocurrió el incidente en esta zona habitacional de Ciudad Acuña.

(Con información de medios locales)