Nacen trillizas en hospital del IMSS en Ciudad Acuña

16 diciembre 2025
Tras el nacimiento, las bebés y su madre fueron trasladadas a un hospital de Monclova para una nueva valoración médica

ACUÑA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila registró el nacimiento de trillizas en el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 13, ubicado en Ciudad Acuña, hecho ocurrido el pasado jueves durante una intervención quirúrgica programada por cesárea.

De acuerdo con la información proporcionada, la madre, identificada como Ruth y originaria de Monclova, ingresó al nosocomio para iniciar el proceso de atención obstétrica. La cesárea se realizó a las 22:30 horas, como parte del protocolo médico establecido para este tipo de embarazos múltiples, considerados de alto riesgo.

La intervención fue realizada por personal del servicio de Ginecología y Obstetricia, así como por especialistas en Pediatría y Anestesiología. En el procedimiento participaron los médicos José Manuel Rivas Flores e Irma Alejandra Barragán Maynes en el área ginecoobstétrica; Rodolfo Pérez Sánchez y Ana Gabriela Tejero Méndez en pediatría; además de la anestesióloga Mayra Nohemí López García.

Las recién nacidas presentaron pesos de 2.725, 2.335 y 2.025 kilogramos, respectivamente, y tallas de 47, 42 y 42 centímetros. Tras el nacimiento, tanto la madre como las bebés fueron reportadas en condiciones de salud estables.

Luego de permanecer bajo observación médica, la tarde del día siguiente fueron egresadas del HGSZ No. 13 para ser trasladadas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, donde se realizaría una nueva valoración clínica antes de definir su alta médica definitiva.

Durante el proceso de atención, desde el ingreso hasta el traslado, la familia permaneció acompañada por personal médico y de enfermería de las unidades involucradas. Ruth y su esposo, Juan, señalaron haber recibido atención médica durante su estancia tanto en el HGSZ No. 13 como en el HGZ No. 92 de Ciudad Acuña, donde también se les brindó seguimiento previo.

El nacimiento de trillizas implicó la participación coordinada de distintas áreas médicas, dada la complejidad que representa este tipo de procedimientos. La atención se llevó a cabo con base en los protocolos hospitalarios vigentes y en la infraestructura disponible en la unidad médica de Ciudad Acuña.

Finalmente, se informó que el caso fue atendido sin que se reportaran complicaciones durante el procedimiento quirúrgico ni en el periodo inmediato posterior al nacimiento, quedando a la espera de la evolución clínica y valoración final en la unidad médica de Monclova.

