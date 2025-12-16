Nacen trillizas en hospital del IMSS en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila registró el nacimiento de trillizas en el Hospital General de Sub-Zona (HGSZ) No. 13, ubicado en Ciudad Acuña, hecho ocurrido el pasado jueves durante una intervención quirúrgica programada por cesárea. De acuerdo con la información proporcionada, la madre, identificada como Ruth y originaria de Monclova, ingresó al nosocomio para iniciar el proceso de atención obstétrica. La cesárea se realizó a las 22:30 horas, como parte del protocolo médico establecido para este tipo de embarazos múltiples, considerados de alto riesgo. TE PUEDE INTERESAR: Devoción y tradición marcan la celebración de la Virgen de la Piedrita en Parras

La intervención fue realizada por personal del servicio de Ginecología y Obstetricia, así como por especialistas en Pediatría y Anestesiología. En el procedimiento participaron los médicos José Manuel Rivas Flores e Irma Alejandra Barragán Maynes en el área ginecoobstétrica; Rodolfo Pérez Sánchez y Ana Gabriela Tejero Méndez en pediatría; además de la anestesióloga Mayra Nohemí López García. Las recién nacidas presentaron pesos de 2.725, 2.335 y 2.025 kilogramos, respectivamente, y tallas de 47, 42 y 42 centímetros. Tras el nacimiento, tanto la madre como las bebés fueron reportadas en condiciones de salud estables. Luego de permanecer bajo observación médica, la tarde del día siguiente fueron egresadas del HGSZ No. 13 para ser trasladadas al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova, donde se realizaría una nueva valoración clínica antes de definir su alta médica definitiva.