Acuña moderniza libramiento José de las Fuentes, vialidad clave para su desarrollo urbano

ACUÑA, COAH.- El Gobierno Municipal de Acuña entregó la modernización del libramiento José de las Fuentes Rodríguez, una de las arterias con mayor flujo vehicular en la ciudad, tras una inversión de 11.9 millones de pesos provenientes de recursos municipales.

La obra, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas, incluyó la renovación integral de la carpeta asfáltica, la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público y la adecuación del camellón central, acciones que mejoran la conectividad urbana y elevan los estándares de seguridad vial.

El tramo rehabilitado abarca desde el Libramiento Emilio Mendoza hasta el Heroico Colegio Militar, con una longitud de 3.4 kilómetros y una superficie total de 52,916 metros cuadrados.

Durante la entrega, el alcalde Emilio De Hoyos destacó el impacto estratégico del proyecto dentro del programa de pavimentación 2025, y subrayó los avances alcanzados en infraestructura, salud, educación y programas sociales.

También adelantó nuevos proyectos que se concretarán antes de fin de año, como el Centro de Rehabilitación para Personas con Adicciones y el Macroparque, este último desarrollado en conjunto con la empresa Howmet Aerospace.

Además, informó sobre la rehabilitación del muro de contención y la instalación de una mega torre de alumbrado público en el cruce de los libramientos Emilio Mendoza y José de las Fuentes Rodríguez.

El presidente de la Canaco, José Santos Gómez, reconoció la visión y compromiso del gobierno local con proyectos que fortalecen la infraestructura urbana y mejoran la calidad de vida de los acuñenses.