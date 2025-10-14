Arranca obra hidráulica en Frontera que mejorará el abasto de agua en la colonia Occidental

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar el suministro y la presión del agua potable en la zona poniente del municipio, la alcaldesa Sara Pérez Cantú dio el arranque oficial a la reposicón de la línea de agua potable en la colonia Occidental, una obra que beneficiará a más de mil habitantes.

El proyecto, ejecutado por el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera, contempla el cambio de tubería en la Privada San Luis, entre las calles Cuatro Ciénegas y Lázaro Cárdenas, donde se instalará una línea de PVC hidráulico de 4 pulgadas, en sustitución de la actual de 2.5.

De acuerdo con el Simas, los trabajos incluyen excavaciones en roca y material mixto, la instalación de válvulas de seccionamiento, pruebas hidrostáticas y la reposición con asfalto caliente, lo que permitirá contar con una red más eficiente, segura y duradera.