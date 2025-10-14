Arranca obra hidráulica en Frontera que mejorará el abasto de agua en la colonia Occidental
La nueva tubería de PVC hidráulico duplicará el diámetro de la actual, mejorando el flujo y la presión del servicio
FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mejorar el suministro y la presión del agua potable en la zona poniente del municipio, la alcaldesa Sara Pérez Cantú dio el arranque oficial a la reposicón de la línea de agua potable en la colonia Occidental, una obra que beneficiará a más de mil habitantes.
El proyecto, ejecutado por el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Monclova-Frontera, contempla el cambio de tubería en la Privada San Luis, entre las calles Cuatro Ciénegas y Lázaro Cárdenas, donde se instalará una línea de PVC hidráulico de 4 pulgadas, en sustitución de la actual de 2.5.
De acuerdo con el Simas, los trabajos incluyen excavaciones en roca y material mixto, la instalación de válvulas de seccionamiento, pruebas hidrostáticas y la reposición con asfalto caliente, lo que permitirá contar con una red más eficiente, segura y duradera.
Durante el evento, la alcaldesa estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, el gerente del SIMAS, Eduardo Campos Villarreal, además de regidores, directores municipales y vecinos beneficiarios.
Pérez Cantú subrayó que la obra atiende una demanda prioritaria de la comunidad.
“Con esta reposición de línea estamos garantizando que las familias tengan un servicio de agua continuo, seguro y con la presión adecuada. Cada peso invertido aquí se traduce en desarrollo para Frontera”, afirmó.
Vecinos del sector agradecieron la respuesta oportuna de la administración municipal ante las peticiones hechas, reconociendo la importancia de la obra para mejorar su calidad de vida.
Finalmente, la alcaldesa reiteró que su gobierno continuará impulsando acciones de infraestructura básica, con transparencia y eficiencia, priorizando aquellas que fortalezcan la competitividad del municipio y el bienestar de las familias fronterenses.