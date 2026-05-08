Acuña: tapetes, mala iluminación y enfermedades disparan riesgo de caídas en ancianos

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    Acuña: tapetes, mala iluminación y enfermedades disparan riesgo de caídas en ancianos
    Enfermedades como Parkinson, osteoporosis, diabetes y padecimientos cardiovasculares fueron señaladas entre los principales factores que aumentan el riesgo de caídas en personas de la tercera edad. ARCHIVO

Especialistas recomendaron revisar medicamentos y mejorar las condiciones del hogar para prevenir accidentes en adultos mayores

ACUÑA, COAH.— La prevención de caídas en adultos mayores es un tema de vital importancia, pues estos incidentes pueden derivar en consecuencias graves e incluso en la muerte, advirtió Cariño Estrada Lomelí, directora de Salud Municipal de Acuña.

Estrada explicó que las caídas no responden a una sola causa, sino a la interacción de múltiples factores, clasificados en intrínsecos (propios de la persona) y extrínsecos (relacionados con el entorno).

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FACTORES INTRÍNSECOS

Entre los principales riesgos internos se encuentran:
- Enfermedades degenerativas como demencia o Parkinson.
- Padecimientos neurológicos, incluido el deterioro cognitivo.
- Neuropatía periférica asociada a la diabetes.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Afecciones músculo-esqueléticas como osteoartritis u osteoporosis.

También influyen antecedentes de enfermedad cerebrovascular, vértigo, mareos, artritis, hipertensión arterial o hipotensión ortostática, además de alteraciones visuales y auditivas, esenciales para mantener el equilibrio.

La desnutrición, agregó, puede provocar sarcopenia, caracterizada por la pérdida de masa, fuerza y función muscular.

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FACTORES EXTRÍNSECOS

En el entorno, los riesgos más comunes incluyen:
- Escaleras y pisos con iluminación deficiente.
- Uso de tapetes o alfombras sueltas.
- Consumo de alcohol.
- Medicamentos con efectos psicoactivos, antidepresivos, antihipertensivos u opioides.

ACCIONES PREVENTIVAS

Para reducir el riesgo de caídas, la funcionaria recomendó:
- Mantener un adecuado control de enfermedades crónicas.
- Acudir a valoración geriátrica periódica.
- Realizar ejercicio físico regular.
- Corregir problemas sensoriales mediante lentes o auxiliares auditivos.
- Revisar tratamientos médicos para identificar alternativas más seguras.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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