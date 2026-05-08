Acuña: tapetes, mala iluminación y enfermedades disparan riesgo de caídas en ancianos

ACUÑA, COAH.— La prevención de caídas en adultos mayores es un tema de vital importancia, pues estos incidentes pueden derivar en consecuencias graves e incluso en la muerte, advirtió Cariño Estrada Lomelí, directora de Salud Municipal de Acuña. Estrada explicó que las caídas no responden a una sola causa, sino a la interacción de múltiples factores, clasificados en intrínsecos (propios de la persona) y extrínsecos (relacionados con el entorno).

FACTORES INTRÍNSECOS Entre los principales riesgos internos se encuentran:

- Enfermedades degenerativas como demencia o Parkinson.

- Padecimientos neurológicos, incluido el deterioro cognitivo.

- Neuropatía periférica asociada a la diabetes.

- Enfermedades cardiovasculares.

- Afecciones músculo-esqueléticas como osteoartritis u osteoporosis. También influyen antecedentes de enfermedad cerebrovascular, vértigo, mareos, artritis, hipertensión arterial o hipotensión ortostática, además de alteraciones visuales y auditivas, esenciales para mantener el equilibrio. La desnutrición, agregó, puede provocar sarcopenia, caracterizada por la pérdida de masa, fuerza y función muscular.

FACTORES EXTRÍNSECOS En el entorno, los riesgos más comunes incluyen:

- Escaleras y pisos con iluminación deficiente.

- Uso de tapetes o alfombras sueltas.

- Consumo de alcohol.

- Medicamentos con efectos psicoactivos, antidepresivos, antihipertensivos u opioides. ACCIONES PREVENTIVAS Para reducir el riesgo de caídas, la funcionaria recomendó:

- Mantener un adecuado control de enfermedades crónicas.

- Acudir a valoración geriátrica periódica.

- Realizar ejercicio físico regular.

- Corregir problemas sensoriales mediante lentes o auxiliares auditivos.

- Revisar tratamientos médicos para identificar alternativas más seguras.

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