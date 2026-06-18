Alcalde de Acuña advierte sobre impacto de la reincidencia delictiva

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    Alcalde de Acuña advierte sobre impacto de la reincidencia delictiva
    El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor señaló que muchos de estos delitos son cometidos por personas reincidentes. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El robo a casa habitación y el robo simple siguen siendo los principales problemas de seguridad en el municipio

ACUÑA, COAH.- Aunque las estadísticas oficiales muestran una disminución en los índices delictivos en Acuña, el robo a casa habitación y el robo simple continúan representando uno de los principales retos en materia de seguridad pública.

El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor reconoció que gran parte de estos delitos son cometidos por personas reincidentes, situación que, afirmó, dificulta reducir aún más la incidencia delictiva.

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“A pesar de que hacemos el esfuerzo por integrar bien los casos, los jueces los vuelven a dejar en libertad de manera inmediata”, lamentó el edil.

De Hoyos Montemayor señaló que el problema no radica únicamente en el trabajo de las corporaciones policiacas. Explicó que elementos de los tres órdenes de gobierno destinan tiempo y recursos para integrar expedientes sólidos; sin embargo, los presuntos responsables recuperan su libertad en poco tiempo.

Indicó que esta situación genera un efecto negativo, ya que los delincuentes perciben que no existen consecuencias reales por sus actos, regresan a las calles y vuelven a cometer los mismos ilícitos.

El alcalde advirtió que esta dinámica no solo afecta la labor de las fuerzas de seguridad, sino que también deteriora la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

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Asimismo, destacó que una parte importante de las personas reincidentes enfrenta problemas de adicción, por lo que el fenómeno debe atenderse también desde una perspectiva social. En ese sentido, señaló que el municipio impulsa programas de prevención mediante acciones en educación, cultura, deporte y salud, con el propósito de atender las causas que originan estas conductas y ofrecer alternativas de desarrollo a los jóvenes.

No obstante, consideró que mientras no exista una aplicación más estricta de las medidas cautelares y sanciones para quienes reinciden en la comisión de delitos, los esfuerzos en materia de prevención y seguridad pública tendrán un alcance limitado.

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Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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