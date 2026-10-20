Alerta Protección Civil de Acuña sobre falso funcionario que realiza llamadas de extorsión

ACUÑA, COAH.- Un sujeto que se hace pasar por funcionario estatal utiliza llamadas telefónicas para solicitar inspecciones de seguridad y realizar intentos de extorsión a ciudadanos y comerciantes de Ciudad Acuña, alertó la Dirección de Protección Civil y Bomberos municipal.

IDENTIFICAR AL ESTAFADOR

El sospechoso se identifica como Lic. Eduardo Arellanos Ontiveros, presunto “coordinador estratégico de Protección Civil del Estado”, y opera a través del número telefónico 877 191 2425. Las autoridades confirmaron que esta persona no pertenece ni colabora con la corporación ni con dependencias estatales.

Protección Civil aclaró que ningún trámite, inspección de seguridad o revisión de puntos de riesgo se gestiona por vía telefónica. Todos los procesos oficiales se realizan de manera estrictamente presencial en las instalaciones de la dependencia.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas que utilicen cargos ficticios para generar confianza. En caso de recibir una llamada desde dicho número o con estas características, se recomienda:

Colgar de inmediato.

Evitar proporcionar datos personales o información sobre negocios.

No realizar depósitos ni transferencias de dinero.

Reportar el hecho directamente a las autoridades para verificar la información.