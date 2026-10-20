Coahuila conquista 40 medallas en el Nacional G3 de Taekwondo 2026

El certamen reunió a más de mil 200 taekwondoínes de 25 entidades del país en el Auditorio Centenario, donde los representantes de Coahuila consiguieron subir al podio en repetidas ocasiones y cerraron su actuación con resultados en las tres categorías de premiación.

La delegación coahuilense concluyó su participación en el 35° Torneo Nacional G3 de Taekwondo 2026 , celebrado en Gómez Palacio, Durango, con una cosecha de 40 medallas: 13 de oro, 11 de plata y 16 de bronce, resultado del trabajo de sus atletas en las distintas modalidades y categorías de la competencia.

Entre los campeones que destacaron durante las jornadas previas estuvieron Dante Sosa, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Cadete de menos de 57 kilogramos, además de Ricardo Soto Olmos, Diego Chávez y Daniel Eli Navarro Balderas, quienes también aportaron preseas doradas.

La cosecha dorada fue uno de los principales resultados para la delegación estatal, que sumó campeonatos en distintas divisiones de combate y poomsae, modalidad en la que se evalúa la ejecución de secuencias técnicas.

A ellos se sumaron Diego Emiliano Gallegos Orta, campeón en Poomsae Junior Individual; Emma Natalia Rodríguez, ganadora en poomsae, y Gregorio Silván, quien conquistó el título en la categoría Adulto de menos de 74 kilogramos.

Estos resultados formaron parte de una cosecha que finalmente alcanzó las 13 medallas de oro, con las que Coahuila confirmó su presencia entre las delegaciones que consiguieron campeonatos en el torneo nacional.

La representación estatal también obtuvo 11 medallas de plata, entre cuyos ganadores reportados se encuentran Sebastián Sandoval, Karla Borrego y Nicolás Ortega. En tanto, las 16 preseas de bronce completaron el balance de la participación coahuilense.

Una de las actuaciones destacadas en esta última categoría fue la de Grettel Regina Herrera Martínez, quien consiguió el tercer lugar en Poomsae Cadete Individual.

Más allá del número de medallas, los resultados representan una oportunidad para los deportistas de sumar puntos en el ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo. El torneo forma parte de las competencias que permiten a los participantes avanzar en sus aspiraciones dentro del calendario nacional.

La actuación también representa el trabajo de preparación realizado por atletas, entrenadores y escuelas, así como el respaldo de las familias que acompañan a los taekwondoínes durante su desarrollo deportivo.

Con 40 medallas en total, Coahuila terminó su participación en Gómez Palacio con 13 campeonatos, 11 segundos lugares y 16 terceros puestos, en una competencia que reunió a exponentes de todo México y que representó una oportunidad para medir su nivel rumbo a los siguientes compromisos de la temporada.