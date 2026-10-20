Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia
En el momento de la convocatoria, el 76% de los votos escrutados apoyaban la permanencia en la Unión Europea, frente al 23% que se oponía a que la provincia celebrara una votación vinculante sobre la separación
Los residentes de Alberta votaron a favor de seguir formando parte de Canadá en el primer referéndum sobre la secesión celebrado en la provincia, lo que supone una victoria muy necesaria para el primer ministro Mark Carney, que intenta unificar el país en medio de una guerra comercial con Estados Unidos.
CBC News, la emisora nacional canadiense financiada por el gobierno, anunció el resultado a última hora del lunes tras el recuento del 33% de los votos.
En el momento de la convocatoria, el 76% de los votos escrutados apoyaban la permanencia en la Unión Europea, frente al 23% que se oponía a que la provincia celebrara una votación vinculante sobre la separación. El referéndum no era vinculante.
“Los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara”, dijo el primer ministro Mark Carney en un comunicado. “Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros”. “Canadá es más que la suma de sus partes”, afirmó.
ANÁLISIS Y DECLARACIONES
Los encuestadores y analistas habían descartado repetidamente la posibilidad de una victoria separatista, citando datos que mostraban que alrededor de un tercio de los residentes de la provincia occidental apoyaban un futuro referéndum sobre la secesión.
La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, anunció el referéndum en mayo, diciendo que era “hora de votar, comprender la voluntad de los habitantes de Alberta sobre este tema y seguir adelante”.
A última hora del lunes, Smith emitió un comunicado en las redes sociales diciendo que estaba “muy contenta” de que los primeros resultados mostraran un amplio apoyo a la permanencia en Canadá.
Dijo que se dirigiría a los habitantes de Alberta el martes para hablar sobre los resultados y “cuál será el futuro de nuestra provincia a partir de ahora”.
Un pequeño pero ruidoso grupo de separatistas ha hecho campaña durante meses a favor de una Alberta independiente, argumentando que la riqueza energética de la provincia está subsidiando a las zonas más pobres de Canadá y que Alberta sería mucho más rica sin la burocracia de Ottawa que obstaculiza su camino.
La semana pasada, Carney declaró en un mitin en Calgary que votar a favor de abandonar Canadá sería “un farol peligroso que conducirá a años de profunda división”, e hizo un llamamiento a los habitantes de Alberta para que “voten como si Canadá dependiera de ello”.
Carney, que creció principalmente en Alberta, reconoció que los habitantes de Alberta a menudo se han sentido menospreciados por Ottawa y dijo que su gobierno había aprobado un nuevo oleoducto propuesto, añadiendo que Alberta es fundamental para ayudar a Canadá a reducir su dependencia de Estados Unidos.
El referéndum de Alberta se produce tras dos referendos previos sobre la secesión en la provincia de Quebec, de mayoría francófona. En ambas ocasiones, los quebequenses votaron a favor de permanecer en Canadá.
Los grupos de las Primeras Naciones también se han opuesto a la idea de una Alberta independiente, ya que sus tratados territoriales con Ottawa son anteriores a la creación de la provincia dentro de Canadá.
CBC News informó de una alta participación de las Primeras Naciones. Un centro de votación en el sur de Alberta, en una zona donde reside la Nación Siksika, se quedó temporalmente sin papeletas y permaneció abierto hasta después de las 10 pm MT (04:00 GMT) para garantizar que todos los que estaban en la fila tuvieran la oportunidad de votar.
Sin embargo, es poco probable que el referéndum del lunes ponga fin al movimiento separatista en Alberta. Antes del referéndum, algunos líderes separatistas afirmaron que seguirían buscando una nueva votación incluso si la mayoría de los habitantes de Alberta votaban por permanecer en la Unión.
Según datos publicados el 16 de octubre por la encuestadora Angus Reid, el 62% de los habitantes de Alberta cree que “nunca habrá un final para el movimiento separatista” en la provincia.
El referéndum de Alberta también incluyó otras nueve preguntas no vinculantes sobre temas como la inmigración, el acceso a los servicios provinciales —como la educación, la asistencia social y la atención médica— y los requisitos de identificación de los votantes.