Alberta vota por seguir formando parte de Canadá y rechaza la independencia

Los residentes de Alberta votaron a favor de seguir formando parte de Canadá en el primer referéndum sobre la secesión celebrado en la provincia, lo que supone una victoria muy necesaria para el primer ministro Mark Carney, que intenta unificar el país en medio de una guerra comercial con Estados Unidos. CBC News, la emisora nacional canadiense financiada por el gobierno, anunció el resultado a última hora del lunes tras el recuento del 33% de los votos.

En el momento de la convocatoria, el 76% de los votos escrutados apoyaban la permanencia en la Unión Europea, frente al 23% que se oponía a que la provincia celebrara una votación vinculante sobre la separación. El referéndum no era vinculante. “Los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara”, dijo el primer ministro Mark Carney en un comunicado. “Eligieron la unidad, construir juntos y cuidarse unos a otros”. “Canadá es más que la suma de sus partes”, afirmó.

ANÁLISIS Y DECLARACIONES Los encuestadores y analistas habían descartado repetidamente la posibilidad de una victoria separatista, citando datos que mostraban que alrededor de un tercio de los residentes de la provincia occidental apoyaban un futuro referéndum sobre la secesión. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, anunció el referéndum en mayo, diciendo que era “hora de votar, comprender la voluntad de los habitantes de Alberta sobre este tema y seguir adelante”. A última hora del lunes, Smith emitió un comunicado en las redes sociales diciendo que estaba “muy contenta” de que los primeros resultados mostraran un amplio apoyo a la permanencia en Canadá. Dijo que se dirigiría a los habitantes de Alberta el martes para hablar sobre los resultados y “cuál será el futuro de nuestra provincia a partir de ahora”. Un pequeño pero ruidoso grupo de separatistas ha hecho campaña durante meses a favor de una Alberta independiente, argumentando que la riqueza energética de la provincia está subsidiando a las zonas más pobres de Canadá y que Alberta sería mucho más rica sin la burocracia de Ottawa que obstaculiza su camino.