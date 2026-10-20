Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles

Su muerte representa una nueva pérdida para los trabajadores de la siderúrgica, pues con él suman 95 obreros fallecidos durante la prolongada crisis que atraviesa AHMSA, una situación que ha dejado a miles de familias en la Región Centro de Coahuila enfrentando dificultades económicas y una incertidumbre que se prolonga con el paso de los años.

MONCLOVA, COAH.- La comunidad acerera de la región centro de Coahuila vuelve a vestirse de luto. Juan Raúl García Mireles, quien laboró en el departamento de Mantenimiento Mecánico de Altos Hornos de México, fue despedido con tristeza por sus compañeros, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y recuerdos de su vida laboral.

A través de redes sociales, quienes conocieron a Juan Raúl destacaron su calidad humana, su disposición para ayudar y el respeto que se ganó entre sus compañeros.

En publicaciones recordaron su profunda devoción por la Virgen de Guadalupe, a quien promovía cada 12 de diciembre.

“Descanse en paz Raúl Mireles, excelente persona y compañero de trabajo en Mantenimiento Alto Horno 5”, escribió Pedro Marrufo, mientras que Luis Galaviz compartió un mensaje de condolencias en el que lo recordó como un hombre de trabajo y respeto.

Las muestras de solidaridad continuaron con palabras de aliento para sus seres queridos y mensajes en los que sus compañeros lamentaron la partida de quien compartió con ellos años de trabajo dentro de la acerera.

Detrás de cada nombre hay una historia y una familia que enfrenta una pérdida irreparable.

En el caso de AHMSA y MINOSA, los trabajadores estiman que alrededor de 14 mil familias continúan afectadas por la crisis, sin una solución definitiva que les permita recuperar la estabilidad económica después del paro de operaciones y la quiebra de la empresa.

Mientras la incertidumbre laboral y los adeudos siguen marcando la vida de miles de hogares, la comunidad obrera continúa despidiendo a sus compañeros, en una crisis que no solamente golpeó su economía, sino que también ha dejado un profundo dolor entre quienes esperaban volver a ver a la siderúrgica en funcionamiento.