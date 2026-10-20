Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Crisis de AHMSA deja otra pérdida y suma 95 fallecidos: reportan muerte de Juan Raúl García Mireles
    Compañeros y conocidos recordaron a Juan Raúl García Mireles por su calidad humana y su trayectoria en Altos Hornos de México. CORTESÍA
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

COMPARTIR

TEMAS


Muertes

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

La comunidad acerera despide a Juan Raúl García Mireles, quien laboró en AHMSA. Con su muerte, suman 95 obreros fallecidos durante la crisis de la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- La comunidad acerera de la región centro de Coahuila vuelve a vestirse de luto. Juan Raúl García Mireles, quien laboró en el departamento de Mantenimiento Mecánico de Altos Hornos de México, fue despedido con tristeza por sus compañeros, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de cariño y recuerdos de su vida laboral.

Su muerte representa una nueva pérdida para los trabajadores de la siderúrgica, pues con él suman 95 obreros fallecidos durante la prolongada crisis que atraviesa AHMSA, una situación que ha dejado a miles de familias en la Región Centro de Coahuila enfrentando dificultades económicas y una incertidumbre que se prolonga con el paso de los años.

Muere madre buscadora en Coahuila sin encontrar a su hijo, desaparecido desde 2010

A través de redes sociales, quienes conocieron a Juan Raúl destacaron su calidad humana, su disposición para ayudar y el respeto que se ganó entre sus compañeros.

En publicaciones recordaron su profunda devoción por la Virgen de Guadalupe, a quien promovía cada 12 de diciembre.

“Descanse en paz Raúl Mireles, excelente persona y compañero de trabajo en Mantenimiento Alto Horno 5”, escribió Pedro Marrufo, mientras que Luis Galaviz compartió un mensaje de condolencias en el que lo recordó como un hombre de trabajo y respeto.

Las muestras de solidaridad continuaron con palabras de aliento para sus seres queridos y mensajes en los que sus compañeros lamentaron la partida de quien compartió con ellos años de trabajo dentro de la acerera.

Detrás de cada nombre hay una historia y una familia que enfrenta una pérdida irreparable.

En el caso de AHMSA y MINOSA, los trabajadores estiman que alrededor de 14 mil familias continúan afectadas por la crisis, sin una solución definitiva que les permita recuperar la estabilidad económica después del paro de operaciones y la quiebra de la empresa.

Mientras la incertidumbre laboral y los adeudos siguen marcando la vida de miles de hogares, la comunidad obrera continúa despidiendo a sus compañeros, en una crisis que no solamente golpeó su economía, sino que también ha dejado un profundo dolor entre quienes esperaban volver a ver a la siderúrgica en funcionamiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Coahuila: política y rodeo
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

La concienciación sobre el cáncer de mama fomenta el autocuidado y recuerda que el diagnóstico oportuno transforma el pronóstico de la enfermedad.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama: la guía para prevención y autoexploración
Octubre se prepara para darle la bienvenida a la anual lluvia de meteoros Oriónidas, un anillo de fragmentos y restos de polvo provenientes del cometa 1/P Halley.

Lluvia de Meteoros Oriónidas 2026: ¿Cuándo y a qué hora es el punto máximo para verla en México?
La controversia por la edición de la presentación de Los Tigres del Norte reabrió el debate sobre la representación y voz de la comunidad latina en los medios públicos de EE. UU.

Tiny Desk respalda a latinos tras polémica con Los Tigres del Norte
Fiesta. Young conquistó al público saltillense y volvió al escenario para interpretar ‘In Case You Didn’t Know’, uno de los temas más esperados de la noche.

¿Fuiste? Brett Young cierra con broche de oro el Rodeo Saltillo 2026
Mayela ‘La Cobrita’ Pérez perdió ante Rosalinda Rodríguez en Florida, en una pelea de seis asaltos por el título de la NBA Americas.

Pese al resultado, Mayela ‘La Cobrita’ Pérez da cátedra de boxeo en Florida
Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue sometido a una cirugía de emergencia horas después de celebrar la goleada 5-0 ante Querétaro en el Estadio Corona.

Aleco Irarragorri es operado de emergencia tras goleada de Santos ante Querétaro: ¿cómo está de salud?