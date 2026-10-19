Muere bebé de un año tras sufrir presunta violencia en Saltillo; exigen esclarecer los hechos

Sin embargo, después de varios días de atención médica, la bebé murió. Ahora, la investigación debe determinar no solamente qué lesiones sufrió, sino también cómo se produjeron, quién las ocasionó y si existían antecedentes de maltrato que debieron ser detectados a tiempo .

Según los primeros reportes, la pequeña presentaba múltiples golpes , situación que encendió las alertas sobre un posible caso de violencia familiar. Debido a su condición, fue trasladada al Hospital Materno Infantil, donde los médicos hicieron todo lo posible por mantenerla con vida.

El fallecimiento se reportó alrededor de las 21:30 horas , de acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía General del Estado (FGE). La menor había sido atendida inicialmente por personal de la Cruz Roja el jueves 15 de octubre, en un domicilio ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la colonia Miguel Hidalgo.

SALTILLO, COAH.- La muerte de una bebé de apenas un año de edad vuelve a poner bajo la lupa la violencia contra la niñez y obliga a las autoridades a esclarecer qué ocurrió dentro de su propio entorno familiar. Darlertt Sarai N. falleció la noche de este lunes en el Hospital Materno Infantil de Saltillo , después de permanecer varios días hospitalizada por lesiones que presuntamente fueron producto de una agresión.

Tras conocerse el caso, la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez intervino y abrió una carpeta de investigación, mientras la pequeña permanecía bajo resguardo institucional.

De acuerdo con la información extraoficial disponible, el padrastro de la bebé y una adolescente se encuentran bajo custodia por su presunta relación con los hechos. Ambos habrían sido señalados dentro de una investigación inicialmente relacionada con feminicidio en grado de tentativa, aunque el fallecimiento de la menor obliga a revisar la clasificación jurídica del caso conforme a los resultados periciales.

La Fiscalía deberá establecer quién tuvo contacto con la niña antes de que fuera hospitalizada, reconstruir las circunstancias en las que resultó lesionada y determinar si alguna persona responsable de su cuidado participó en las agresiones o permitió que ocurrieran.

También será fundamental conocer los resultados de la necropsia y los dictámenes médicos para establecer la causa exacta de la muerte y si existe un vínculo directo entre las lesiones y el fallecimiento.

LAS PENAS QUE PODRÍAN ENFRENTAR LOS RESPONSABLES

El Código Penal de Coahuila contempla distintas sanciones según el delito que se acredite. Por violencia familiar, el artículo 251 establece penas de seis meses a seis años de prisión, además de otras consecuencias legales. Cuando se causan lesiones, pueden aplicarse agravantes conforme a la gravedad del daño.

Pero si las pruebas demuestran que la muerte fue consecuencia de una agresión intencional, el caso podría investigarse como homicidio. El Código Penal estatal contempla para el homicidio doloso una pena de siete a 16 años de prisión, mientras que el homicidio calificado puede tener sanciones mayores.

Si se acreditan las razones de género que exige la ley para configurar feminicidio, el artículo 188 establece una pena de 40 a 60 años de prisión, que puede aumentar hasta en una tercera parte cuando la víctima es una mujer menor de edad. En ese supuesto, la sanción podría alcanzar hasta 80 años, sujeto a la clasificación definitiva del delito y a la resolución judicial.