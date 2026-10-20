Ciberreclutamiento: el problema es la impunidad

“Se han identificado mil 800 páginas, de las cuales alrededor de 800 ya se bajaron y mil se encuentran en trámite de baja, la mayoría de TikTok”, aseguró la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer ayer, en su conferencia de prensa matutina, que los grupos criminales del país utilizan páginas de internet para reclutar jóvenes. Los casos, según reveló la mandataria, se cuentan por miles y se registran, sobre todo, en la red social TikTok .

El dato es, a cual más, preocupante y tendría que llamarnos a alarmarnos a todos. Y no sólo porque se trata de un delito cometido a gran escala, sino porque estamos hablando del reclutamiento de jóvenes mediante engaños, pues en estos casos, según dijo la Presidenta, el modus operandi es la oferta –falsa– de un empleo remunerado.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), explicó Sheinbaum, vigila de forma permanente redes sociales, plataformas digitales y videojuegos para identificar cuentas usadas por organizaciones criminales para captar jóvenes mediante engaños o amenazas. Además, dijo, las autoridades mantienen comunicación con las empresas responsables de las plataformas para solicitar el retiro de contenidos vinculados con el reclutamiento.

Sin duda, lo señalado en la conferencia matutina es importante y debe hacerse, pero no es lo único que las agencias federales pueden –y deben– hacer para proteger a los jóvenes de esta amenaza. Además de lo ya dicho, es necesario que se desplieguen estrategias de carácter preventivo.

Una de ellas debiera ser el diseño y puesta en operación de mecanismos de advertencia, así como de verificación de este tipo de contenidos, por parte de los usuarios. Se requiere, por ejemplo, que existan páginas habilitadas por las agencias gubernamentales mediante las cuales una persona pueda verificar una dirección web específica, una cuenta o una página.

También puede crearse una fuerza de tarea que realice seguimientos materiales de las ofertas que hay en internet, de forma que agentes gubernamentales respondan a las propuestas de trabajo y las investiguen materialmente para capturar a los perpetradores.

En general, lo que se requiere es desplegar esfuerzos que lancen un mensaje claro y contundente: quienes intentan el reclutamiento, u otros delitos, mediante la utilización de las redes sociales no podrán perpetrar dichas acciones de forma impune.