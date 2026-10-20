Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia
Sus declaraciones vuelven a poner de relieve su discurso crítico con las políticas migratorias europeas y su preocupación por los cambios demográficos y culturales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a situar a Francia en el centro de sus críticas al advertir sobre el deterioro de la situación social y política del país europeo.
Durante una comparecencia ante los medios en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que París podría convertirse próximamente en una ciudad de mayoría musulmana y responsabilizó a la inmigración de los problemas que, a su juicio, atraviesa Francia.
«París será muy pronto una ciudad musulmana. Han arruinado a Francia», afirmó Trump, quien también expresó sus dudas sobre la capacidad del país para revertir la situación actual, aunque manifestó su deseo de que consiga recuperarse.
Sus declaraciones vuelven a poner de relieve su discurso crítico con las políticas migratorias europeas y su preocupación por los cambios demográficos y culturales que, según sostiene, están transformando algunas de las principales ciudades del continente.
TRUMP SEÑALA A LA INMIGRACIÓN COMO CAUSA DE LA CRISIS FRANCESA
Durante su intervención, el presidente estadounidense insistió en que Francia atraviesa un momento especialmente complicado y rechazó que los problemas del país puedan explicarse por factores relacionados con la educación u otras cuestiones sociales.
«Es por la inmigración, no por las escuelas ni nada. Es la inmigración», declaró de manera tajante.
Trump aseguró, además, que ya había trasladado su preocupación al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien dijo haber recomendado el cierre de las fronteras como medida para frenar la llegada de inmigrantes.
Sin embargo, sus afirmaciones no constituyen por sí mismas una explicación contrastada de las causas de los disturbios ni permiten establecer una relación directa entre la inmigración y los episodios de violencia registrados en Francia.
La intervención del mandatario estadounidense se enmarca en una línea discursiva que vincula la inmigración con la inseguridad y la pérdida de cohesión social.
Sus comentarios sobre París, en particular, introducen también una dimensión religiosa y demográfica al presentar el supuesto aumento de la población musulmana como un signo del deterioro nacional.
UN ENFRENTAMIENTO VERBAL CON LA PRENSA
La comparecencia estuvo marcada igualmente por un breve intercambio entre Trump y una periodista que le preguntó por las declaraciones atribuidas a Macron, quien habría relacionado los disturbios con la guerra de Irán y con la influencia del propio presidente estadounidense.
Trump rechazó esa interpretación de inmediato y respondió: «Noticias falsas. Noticias falsas». A continuación, preguntó a la periodista para qué medio trabajaba.
Cuando esta identificó al portal The Daily Wire, el presidente reaccionó favorablemente y afirmó que el medio era bueno, antes de disculparse, aunque sin responder directamente a la cuestión planteada.
El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables.
En este caso, el intercambio tampoco permitió aclarar cuál era la relación concreta que Macron habría establecido entre el contexto internacional y los disturbios franceses.
PROTESTAS POR LA EDUCACIÓN, EL COSTE DE LA VIDA Y LA ACTUACIÓN POLICIAL
Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de tensión social en Francia, donde miles de personas participaron en manifestaciones para denunciar el deterioro de los servicios públicos, el encarecimiento de la vida y las actuaciones policiales de las últimas semanas.
Las movilizaciones reunieron a manifestantes en distintas ciudades del país y estuvieron acompañadas de graves incidentes en algunos puntos.
Entre los episodios más destacados figuraron ataques contra edificios públicos, saqueos de establecimientos comerciales y daños materiales de consideración.
Uno de los casos más graves se produjo en Limoges, donde la sede del ayuntamiento fue incendiada y quedó destruida, según la información recogida en el balance de los acontecimientos.
Las autoridades francesas condenaron los actos violentos y el desorden registrado durante las protestas, al tiempo que hicieron frente a las consecuencias de los enfrentamientos.
De acuerdo con las cifras del Gobierno francés citadas en la información original, al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 agentes de policía resultaron heridos.
Estas cifras reflejan la magnitud de los incidentes, aunque no explican por sí solas la diversidad de motivos que impulsaron las movilizaciones ni permiten atribuir todos los episodios violentos a un único colectivo o causa.
UNA CRISIS CON MÚLTIPLES DIMENSIONES
El análisis de lo sucedido exige distinguir entre las reivindicaciones de los manifestantes, los actos delictivos cometidos durante los disturbios y las interpretaciones políticas posteriores.
Las protestas por el coste de la vida, la educación pública y la actuación de las fuerzas de seguridad responden a cuestiones diferentes, aunque puedan coincidir en una misma movilización.
En este escenario, Trump ha optado por centrar su mensaje en la inmigración y en la transformación demográfica de Francia. No obstante, su afirmación de que París será próximamente una ciudad musulmana no viene acompañada, en las declaraciones reproducidas, de datos demográficos que permitan sustentar esa predicción.
Así, mientras las autoridades francesas afrontan las consecuencias de los disturbios y las demandas sociales expresadas en las calles, el presidente estadounidense utiliza la crisis para defender su posición sobre el control fronterizo y cuestionar el rumbo político de Francia.
Sus palabras añaden un nuevo elemento de tensión al debate europeo sobre inmigración, integración y seguridad, asuntos que continúan ocupando un lugar destacado en la agenda política del continente.