Trump predice que París se convertirá muy pronto en una ‘ciudad musulmana’ mientras los disturbios y saqueos azotan Francia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a situar a Francia en el centro de sus críticas al advertir sobre el deterioro de la situación social y política del país europeo. Durante una comparecencia ante los medios en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que París podría convertirse próximamente en una ciudad de mayoría musulmana y responsabilizó a la inmigración de los problemas que, a su juicio, atraviesa Francia.

«París será muy pronto una ciudad musulmana. Han arruinado a Francia», afirmó Trump, quien también expresó sus dudas sobre la capacidad del país para revertir la situación actual, aunque manifestó su deseo de que consiga recuperarse. Sus declaraciones vuelven a poner de relieve su discurso crítico con las políticas migratorias europeas y su preocupación por los cambios demográficos y culturales que, según sostiene, están transformando algunas de las principales ciudades del continente.

TRUMP SEÑALA A LA INMIGRACIÓN COMO CAUSA DE LA CRISIS FRANCESA Durante su intervención, el presidente estadounidense insistió en que Francia atraviesa un momento especialmente complicado y rechazó que los problemas del país puedan explicarse por factores relacionados con la educación u otras cuestiones sociales. «Es por la inmigración, no por las escuelas ni nada. Es la inmigración», declaró de manera tajante. Trump aseguró, además, que ya había trasladado su preocupación al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien dijo haber recomendado el cierre de las fronteras como medida para frenar la llegada de inmigrantes. Sin embargo, sus afirmaciones no constituyen por sí mismas una explicación contrastada de las causas de los disturbios ni permiten establecer una relación directa entre la inmigración y los episodios de violencia registrados en Francia. La intervención del mandatario estadounidense se enmarca en una línea discursiva que vincula la inmigración con la inseguridad y la pérdida de cohesión social. Sus comentarios sobre París, en particular, introducen también una dimensión religiosa y demográfica al presentar el supuesto aumento de la población musulmana como un signo del deterioro nacional.

UN ENFRENTAMIENTO VERBAL CON LA PRENSA La comparecencia estuvo marcada igualmente por un breve intercambio entre Trump y una periodista que le preguntó por las declaraciones atribuidas a Macron, quien habría relacionado los disturbios con la guerra de Irán y con la influencia del propio presidente estadounidense. Trump rechazó esa interpretación de inmediato y respondió: «Noticias falsas. Noticias falsas». A continuación, preguntó a la periodista para qué medio trabajaba. Cuando esta identificó al portal The Daily Wire, el presidente reaccionó favorablemente y afirmó que el medio era bueno, antes de disculparse, aunque sin responder directamente a la cuestión planteada. El episodio refleja la confrontación habitual de Trump con parte de la prensa y su tendencia a cuestionar las preguntas que considera desfavorables. En este caso, el intercambio tampoco permitió aclarar cuál era la relación concreta que Macron habría establecido entre el contexto internacional y los disturbios franceses.