Alumna de Coahuila conquista la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

La alumna, perteneciente a la red de Escuelas Ford y cuyo plantel es respaldado por Automotriz Monclova, compartió el reconocimiento nacional con Valentina Nava Espinosa, de la Escuela Primaria Ford 15 “José Vasconcelos”, del Estado de México, apoyada por el distribuidor Grupo Zapata.

La excelencia académica de Coahuila volvió a destacar a nivel nacional. María Lu Padilla de los Santos, estudiante de la Escuela Primaria Ford 48 “Venustiano Carranza”, destacó entre los mejores promedios de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) 2026, el certamen más importante de educación básica en México, organizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

RECONOCEN EXCELENCIA ACADÉMICA

La Olimpiada del Conocimiento Infantil reúne cada año a los estudiantes con mejor desempeño del País mediante un proceso de selección que contempla etapas de zona, región y Estado, en las que se evalúan conocimientos, pensamiento crítico y el desarrollo de proyectos comunitarios.

En la edición 2026 fueron seleccionados los mil alumnos con mejores resultados a nivel nacional, entre quienes sobresalieron las 2 estudiantes de la red de Escuelas Ford.

Julieta Meléndez, directora de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de Ford de México, destacó que el logro refleja el potencial de la niñez cuando cuenta con las herramientas y el respaldo adecuados para desarrollar sus capacidades.

”Ver a nuestras alumnas triunfar en una plataforma tan exigente como la Olimpiada del Conocimiento Infantil nos llena de un profundo orgullo. Ellas son la prueba de que, cuando la niñez mexicana recibe oportunidades para aprender y crecer, puede alcanzar cualquier meta”, expresó.

Fue el 24 de junio cuando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia de premiación de los ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, en la cual se reconocieron a las 22 alumnas y alumnos más destacados de sexto de Primaria de todo el Estado, de un universo de más de 45 mil, así como a sus respectivas maestras y maestros.

Las y los alumnos ganadores recibieron una beca de parte de la fundación BBVA; el Gobierno del Estado les obsequió una lap top junto a sus maestras y maestros.