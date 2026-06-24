Coahuila reconoce a 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y laptops

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    Coahuila reconoce a 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y laptops
    El Gobierno de Coahuila reafirmó su estrategia educativa “Impulso Educativo” para fortalecer el desarrollo académico en la entidad. CORTESÍA

Gobierno de Coahuila reconoció a 22 estudiantes de primaria ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 con becas y equipo tecnológico

SALTILLO, COAH.- El talento académico de la niñez coahuilense fue reconocido a nivel estatal con la premiación de los 22 estudiantes más destacados de sexto de primaria en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, seleccionados entre más de 45 mil participantes en todo Coahuila.

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó el esfuerzo, disciplina y dedicación de las y los ganadores, a quienes reconoció como una muestra del potencial de las nuevas generaciones que fortalecen el futuro del estado. Subrayó que estos logros reflejan el trabajo conjunto de estudiantes, familias y docentes.

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Durante su mensaje, el mandatario estatal felicitó a las y los alumnos premiados y reiteró que en Coahuila se impulsa una política educativa enfocada en el desarrollo integral de la niñez. Señaló que el desempeño de los estudiantes es ejemplo de perseverancia y compromiso académico.

$!Las y los 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 recibieron becas y laptops durante la ceremonia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Las y los 22 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 recibieron becas y laptops durante la ceremonia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. CORTESÍA

Como parte del reconocimiento, las y los ganadores recibieron una beca otorgada por la Fundación BBVA, además de una computadora portátil entregada por el Gobierno del Estado, beneficio que también se extendió a sus docentes como parte del estímulo al trabajo educativo.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que los 22 alumnos fueron seleccionados tras un proceso de tres etapas altamente competitivo, lo que convierte su logro en un referente de excelencia académica dentro del sistema educativo estatal.

En representación de la iniciativa privada, la Fundación BBVA destacó la importancia de la colaboración entre gobierno, escuelas, familias y sociedad civil para ampliar las oportunidades educativas. Asimismo, se informó que las becas acompañarán a los estudiantes durante su etapa de secundaria.

$!Autoridades estatales destacaron el papel de docentes y familias en la formación académica de las y los estudiantes premiados.
Autoridades estatales destacaron el papel de docentes y familias en la formación académica de las y los estudiantes premiados. CORTESÍA

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, también reconoció la estrategia educativa estatal y el impulso que se ha dado a programas como “Impulso Educativo”, enfocados en fortalecer el aprendizaje y la formación integral de la niñez.

A nombre de los estudiantes, una de las ganadoras agradeció el respaldo recibido y destacó que el apoyo institucional y familiar les permitirá continuar con su formación académica y alcanzar nuevas metas.

$!La Fundación BBVA otorgó becas que acompañarán a los alumnos durante su educación secundaria como parte del reconocimiento.
La Fundación BBVA otorgó becas que acompañarán a los alumnos durante su educación secundaria como parte del reconocimiento. CORTESÍA
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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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