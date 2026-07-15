Plantean restringir el uso de celulares en escuelas de Coahuila

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    Plantean restringir el uso de celulares en escuelas de Coahuila
    La propuesta presentada en el Congreso de Coahuila busca disminuir el uso excesivo de celulares en los planteles educativos. ESPECIAL

La propuesta busca proteger el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia de niñas, niños y adolescentes

El Congreso de Coahuila analiza una propuesta para que las secretarías de Educación y Salud impulsen campañas orientadas a reducir e incluso prohibir el uso excesivo de teléfonos celulares en los planteles educativos, con el propósito de disminuir los efectos negativos que estos dispositivos pueden generar en la población estudiantil.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Magaly Hernández Aguirre, quien advirtió que el incremento en el acceso a internet y a teléfonos inteligentes entre menores de edad ha encendido las alertas sobre su impacto en el desempeño escolar, el bienestar emocional y las relaciones sociales.

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ADVIERTEN RIESGOS DENTRO Y FUERA DEL AULA

De acuerdo con la propuesta, entre 2022 y 2025 el porcentaje de usuarios de internet de entre 6 y 14 años aumentó de 78.2 a 85.4 por ciento. Asimismo, el uso de teléfonos inteligentes entre menores de 6 a 17 años pasó de 76.4 a 80.3 por ciento entre 2023 y 2024.

La legisladora señaló que este crecimiento ha derivado en una mayor exposición de niñas, niños y adolescentes a dispositivos electrónicos, situación que puede repercutir directamente en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo integral.

Entre los principales argumentos se expone que los celulares representan una fuente constante de distracción durante las clases. Docentes de distintas regiones del País han reportado dificultades para mantener la atención de los estudiantes, además de episodios de somnolencia y menor concentración durante la jornada escolar.

La iniciativa también recoge inquietudes expresadas por madres y padres de familia, quienes alertan sobre la dependencia que pueden generar estos dispositivos y las afectaciones que ello provoca en la convivencia familiar y social.

Otro de los aspectos abordados en el planteamiento son los riesgos vinculados con el uso intensivo de plataformas digitales, entre ellos el ciberacoso, la violencia digital, el aislamiento social, la irritabilidad y la dependencia emocional hacia los equipos electrónicos.

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Además, se advierte que el tiempo excesivo frente a las pantallas puede desplazar actividades esenciales para el desarrollo de los menores, como la lectura, la práctica deportiva, la recreación y el descanso.

BUSCAN FORTALECER ENTORNOS ESCOLARES

La propuesta retoma recomendaciones emitidas por el DIF Coahuila para reducir la presencia de dispositivos electrónicos en los centros educativos y favorecer espacios que promuevan una mayor interacción entre estudiantes, así como hábitos que contribuyan al aprendizaje y a una convivencia más saludable.

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