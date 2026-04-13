Aplazan audiencia de adolescente acusado de abuso contra su hermanito en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 13 abril 2026
    Aplazan audiencia de adolescente acusado de abuso contra su hermanito en Acuña
    El menor permanece internado en el Centro de Internamiento Especializado en Saltillo, en espera de la continuación del proceso. REDES SOCIALES

La defensa solicitó la ampliación del plazo legal en la audiencia inicial; menor permanece internado mientras se define su situación jurídica

ACUÑA, COAH.- El proceso legal en contra de un adolescente señalado por un presunto caso de abuso fue diferido tras desarrollarse la audiencia inicial, luego de que la defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional para preparar su estrategia jurídica.

El imputado, acusado por hechos en perjuicio de su hermano menor de 6 años, fue presentado ante la autoridad judicial luego de su detención el pasado sábado en el municipio de Torreón. La aprehensión se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un juez con sede en Acuña.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/muzquiz-detienen-a-hombre-dentro-de-la-casa-de-tania-flores-por-robo-IJ19980019

Tras su captura, el menor fue trasladado a la ciudad de Saltillo, donde quedó internado en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil, lugar desde donde fue puesto a disposición del juez de control para el desarrollo de la audiencia correspondiente.

Durante la diligencia judicial, la defensa del adolescente solicitó la duplicidad del término constitucional, figura legal que permite ampliar el plazo original para que el imputado pueda reunir pruebas y elementos en su favor antes de que se determine su situación jurídica. Este recurso extiende el periodo de resolución de 72 a 144 horas, con el objetivo de garantizar una adecuada preparación de la defensa.

La petición fue concedida por la autoridad judicial, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo viernes 17 de abril, fecha en la que se definirá si el menor será vinculado o no a proceso.

Mientras tanto, el adolescente permanecerá bajo resguardo en el centro especializado, en espera de la resolución que determine su situación legal.

Autoridades han reiterado que, debido a la naturaleza del caso y a que se trata de un menor de edad, se debe resguardar su identidad y garantizar en todo momento el principio de presunción de inocencia.

El caso continúa en etapa inicial, a la espera de que se reanude la audiencia en la fecha establecida, donde se definirá el rumbo del proceso penal.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Audiencia
Delitos Sexuales
Seguridad

Localizaciones


Acuña

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Campos de girasoles y nuevas atracciones fortalecen el turismo rural en la sierra de Arteaga.

Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura
Participan alrededor de 11 mil 500 ciudadanos que pagaron puntualmente su impuesto predial.

Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El operativo busca garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo
Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular.

Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas
Las acciones responden a peticiones ciudadanas para prevenir riesgos en la vía pública.

Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo
AMLO-Sheinbaum: Fracking político

AMLO-Sheinbaum: Fracking político
Registro celular

Registro celular