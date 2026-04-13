Aplazan audiencia de adolescente acusado de abuso contra su hermanito en Acuña

El imputado, acusado por hechos en perjuicio de su hermano menor de 6 años, fue presentado ante la autoridad judicial luego de su detención el pasado sábado en el municipio de Torreón. La aprehensión se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por un juez con sede en Acuña .

ACUÑA, COAH.- El proceso legal en contra de un adolescente señalado por un presunto caso de abuso fue diferido tras desarrollarse la audiencia inicial, luego de que la defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional para preparar su estrategia jurídica.

Tras su captura, el menor fue trasladado a la ciudad de Saltillo, donde quedó internado en el Centro de Internamiento Especializado en Adolescentes Varonil, lugar desde donde fue puesto a disposición del juez de control para el desarrollo de la audiencia correspondiente.

Durante la diligencia judicial, la defensa del adolescente solicitó la duplicidad del término constitucional, figura legal que permite ampliar el plazo original para que el imputado pueda reunir pruebas y elementos en su favor antes de que se determine su situación jurídica. Este recurso extiende el periodo de resolución de 72 a 144 horas, con el objetivo de garantizar una adecuada preparación de la defensa.

La petición fue concedida por la autoridad judicial, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo viernes 17 de abril, fecha en la que se definirá si el menor será vinculado o no a proceso.

Mientras tanto, el adolescente permanecerá bajo resguardo en el centro especializado, en espera de la resolución que determine su situación legal.

Autoridades han reiterado que, debido a la naturaleza del caso y a que se trata de un menor de edad, se debe resguardar su identidad y garantizar en todo momento el principio de presunción de inocencia.

El caso continúa en etapa inicial, a la espera de que se reanude la audiencia en la fecha establecida, donde se definirá el rumbo del proceso penal.

(Con información de medios locales)