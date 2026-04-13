Múzquiz: detienen a hombre dentro de la casa de Tania Flores por robo

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Sabinas
/ 13 abril 2026
    Múzquiz: detienen a hombre dentro de la casa de Tania Flores por robo
    El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. REDES SOCIALES

Autoridades investigan si el detenido podría estar vinculado con otros robos en la zona

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre fue detenido en flagrancia al interior de una vivienda ubicada en la colonia Morelos, en el municipio de Múzquiz, luego de ser sorprendido mientras presuntamente intentaba sustraer diversos objetos de valor.

El inmueble corresponde a la residencia de Tania Flores Guerra, exalcaldesa del municipio, situada sobre la calle Francisco I. Madero. El aseguramiento se realizó durante la jornada del domingo, tras una intervención directa de elementos de seguridad que detectaron actividad inusual dentro de la propiedad.

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De acuerdo con la información oficial, los agentes observaron movimientos sospechosos en el interior del domicilio, lo que derivó en una inspección inmediata. Al ingresar, localizaron a un individuo que manipulaba distintos artículos del hogar, algunos de los cuales ya habían sido desmontados, presuntamente para facilitar su traslado.

Entre los objetos que el sujeto intentaba llevarse se encontraban pantallas de televisión, bicicletas y otros bienes considerados de valor. La intervención oportuna permitió frenar la acción antes de que el robo se consumara en su totalidad.

El presunto responsable fue asegurado en el sitio sin que lograra escapar, quedando bajo custodia de los elementos policiacos. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal en las próximas horas.

Tras la detención, al lugar acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de indicios y la documentación de los hechos para la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del detenido, mientras continúan las indagatorias para esclarecer si el individuo podría estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la zona.

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El inmueble fue procesado por personal especializado, mientras que los objetos que presuntamente serían sustraídos quedaron asegurados como parte de las evidencias.

El proceso legal del detenido seguirá su curso conforme a lo establecido, en espera de que se definan las acciones correspondientes con base en los elementos reunidos durante la investigación.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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