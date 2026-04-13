Múzquiz: detienen a hombre dentro de la casa de Tania Flores por robo

El inmueble corresponde a la residencia de Tania Flores Guerra, exalcaldesa del municipio, situada sobre la calle Francisco I. Madero. El aseguramiento se realizó durante la jornada del domingo, tras una intervención directa de elementos de seguridad que detectaron actividad inusual dentro de la propiedad.

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre fue detenido en flagrancia al interior de una vivienda ubicada en la colonia Morelos, en el municipio de Múzquiz , luego de ser sorprendido mientras presuntamente intentaba sustraer diversos objetos de valor.

De acuerdo con la información oficial, los agentes observaron movimientos sospechosos en el interior del domicilio, lo que derivó en una inspección inmediata. Al ingresar, localizaron a un individuo que manipulaba distintos artículos del hogar, algunos de los cuales ya habían sido desmontados, presuntamente para facilitar su traslado.

Entre los objetos que el sujeto intentaba llevarse se encontraban pantallas de televisión, bicicletas y otros bienes considerados de valor. La intervención oportuna permitió frenar la acción antes de que el robo se consumara en su totalidad.

El presunto responsable fue asegurado en el sitio sin que lograra escapar, quedando bajo custodia de los elementos policiacos. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación legal en las próximas horas.

Tras la detención, al lugar acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de indicios y la documentación de los hechos para la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del detenido, mientras continúan las indagatorias para esclarecer si el individuo podría estar relacionado con otros hechos delictivos registrados en la zona.