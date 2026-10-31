Arrancan obras del Centro Integral de Atención al Autismo de Acuña

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    Arrancan obras del Centro Integral de Atención al Autismo de Acuña
    Autoridades municipales y personal de salud encabezaron el anuncio de la nueva obra que brindará atención especializada a menores con autismo. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El proyecto tendrá una inversión municipal de 4.2 millones de pesos y ofrecerá terapias gratuitas; contemplan capacitar a especialistas en Guadalajara

ACUÑA, COAH.- Con una inversión municipal de 4 millones 211 mil pesos, arrancaron los trabajos de construcción del nuevo Centro Integral de Atención al Autismo, un espacio que ofrecerá servicios especializados y gratuitos a niñas y niños dentro del espectro autista, además de brindar acompañamiento a sus familias.

El alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, subrayó que la atención será totalmente gratuita, bajo la premisa de que las oportunidades de desarrollo no deben estar condicionadas por la situación económica de los hogares.

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Para garantizar un servicio digno, el edil indicó que la consolidación del proyecto requerirá una estrategia coordinada con asociaciones civiles, instituciones educativas, especialistas y padres de familia, quienes colaborarán en la definición del equipamiento y la selección del personal.

CAPACITARÁN A ESPECIALISTAS

La directora de Salud Municipal, Cariño Estrada Lomelí, detalló que el centro operará bajo un modelo multidisciplinario que incluirá valoraciones integrales, terapias especializadas y un seguimiento individualizado para cada menor.

Como parte de la estrategia operativa, el proyecto contempla la capacitación de profesionales, incluyendo estancias de preparación en centros especializados de Guadalajara, Jalisco, para optimizar la identificación y el diagnóstico oportuno. Con ello, se busca consolidar un esquema integral que favorezca la autonomía y la calidad de vida de la niñez acuñense.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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