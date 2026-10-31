Cancelan marcha del IMSS en Piedras Negras por temor a represalias laborales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ante el temor de sufrir represalias, amenazas e intimidaciones, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta frontera cancelaron la marcha masiva que tenían programada para este viernes como parte del movimiento nacional “IMSS Visible”. Celia Miramontes Medina, trabajadora social del instituto y vocera de la protesta, explicó que la decisión se adoptó como una medida de protección urgente para la base trabajadora. Lo anterior luego de que diversos empleados presuntamente recibieran llamadas de advertencia sobre posibles cambios de rama, la cancelación de cajas de ahorro y el adelanto de créditos hipotecarios en caso de sumarse a la movilización.

La entrevistada señaló que estas presuntas acciones intimidatorias reflejan la inconformidad que existe entre el personal frente a las decisiones de las dirigencias sindicales y las actuales condiciones de trabajo, lo que generó un clima de incertidumbre que orilló a suspender la manifestación pública para salvaguardar sus fuentes de empleo. MANTIENEN EXIGENCIAS NACIONALES A pesar de la cancelación de la marcha, el movimiento “IMSS Visible” —que lleva más de un año operando a nivel nacional— reiteró sus exigencias centrales para mejorar el sistema de salud y la calidad de vida de sus empleados. Entre sus demandas principales se encuentra la basificación, es decir, la regularización laboral definitiva para el personal que continúa sin una plaza fija desde la pandemia de COVID-19. Asimismo, rechazan el reciente incremento salarial pactado del 4 por ciento al sueldo tabular y 4 por ciento al concepto 111, al calificarlo de insuficiente frente a su demanda original de un aumento del 10 por ciento. También exigen la defensa de las aportaciones complementarias, el sistema de pensiones y jubilaciones, y la recuperación de beneficios como el acceso al crédito FONACOT. Subrayan que cualquier decisión que afecte al personal debe ser consultada directamente con la base. Finalmente, el movimiento demanda la dotación de herramientas dignas para desempeñar sus labores y atención al impacto que las precarias condiciones laborales generan en la salud mental de los trabajadores. Miramontes Medina hizo un llamado a mantener la unidad y continuar visibilizando estas problemáticas por vías pacíficas, recordando que la defensa de sus derechos impacta directamente en una mejor atención para la población.

MANTIENEN EXIGENCIAS NACIONALES A pesar de la cancelación de la marcha, el movimiento “IMSS Visible” —que lleva más de un año operando a nivel nacional— reiteró sus exigencias centrales para mejorar el sistema de salud y la calidad de vida de sus empleados. Entre sus demandas principales se encuentra la basificación, es decir, la regularización laboral definitiva para el personal que continúa sin una plaza fija desde la pandemia de COVID-19. Asimismo, rechazan el reciente incremento salarial pactado del 4 por ciento al sueldo tabular y 4 por ciento al concepto 111, al calificarlo de insuficiente frente a su demanda original de un aumento del 10 por ciento.

También exigen la defensa de las aportaciones complementarias, el sistema de pensiones y jubilaciones, y la recuperación de beneficios como el acceso al crédito FONACOT. Subrayan que cualquier decisión que afecte al personal debe ser consultada directamente con la base. Finalmente, el movimiento demanda la dotación de herramientas dignas para desempeñar sus labores y atención al impacto que las precarias condiciones laborales generan en la salud mental de los trabajadores. Miramontes Medina hizo un llamado a mantener la unidad y continuar visibilizando estas problemáticas por vías pacíficas, recordando que la defensa de sus derechos impacta directamente en una mejor atención para la población.