Aseguran 27.5 kg de drogas ocultos en neumático y detienen a hermanos tras operativo en Acuña

Acuña
/ 16 diciembre 2025
    Aseguran 27.5 kg de drogas ocultos en neumático y detienen a hermanos tras operativo en Acuña
    Paquetes con droga fueron asegurados por autoridades estatales y federales en Acuña. FOTO: ESPECIAL

Autoridades de Coahuila y la Guardia Nacional realizaron un operativo judicial con revisión de vehículo para continuar investigaciones

ACUÑA, COAH.- Autoridades estatales y federales realizaron un operativo que derivó en el aseguramiento de 27.5 kilogramos de drogas y la detención de dos personas en Acuña. El decomiso incluyó mariguana, metanfetaminas, dinero en efectivo y una camioneta utilizada para transportar las sustancias.

La acción fue resultado de una revisión a una camioneta Dodge Dakota pickup, modelo 2002, con placas de Coahuila, autorizada por un juez. Durante la inspección, los oficiales localizaron 30 paquetes tipo ladrillo con 15 kilogramos de una hierba seca con características similares a la mariguana y 25 paquetes tipo ladrillo que contenían 12.5 kilogramos de una sustancia granulada con características de metanfetaminas.

El hallazgo fue realizado con apoyo de personal especializado y equipo K9, que detectó además una bolsa con un fajo de billetes de 20 dólares oculto dentro de un neumático de la unidad, de la marca Firestone.

Durante el operativo fueron detenidos José Arturo ¨N¨, de 47 años, y Lucía Emilia ¨N¨, de 45 años, ambos hermanos, quienes viajaban a bordo de la camioneta. Tras la detención, la droga, el dinero, los detenidos y el vehículo fueron trasladados a la Fiscalía del Estado, mientras que se notificó a la Fiscalía de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.

El operativo contó con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, quienes colaboraron para asegurar el vehículo y los paquetes de drogas, en lo que se considera un golpe significativo contra el tráfico de estupefacientes en la región.

La Fiscalía no reportó hasta el momento si existen vinculaciones adicionales de los detenidos con otras actividades delictivas ni la procedencia final del dinero asegurado, pero el caso continúa bajo investigación para esclarecer responsabilidades y deslindar posibles complicidades.

(Con información de medios locales)

