Devoción y tradición marcan la celebración de la Virgen de la Piedrita en Parras

Coahuila
/ 16 diciembre 2025
    Devoción y tradición marcan la celebración de la Virgen de la Piedrita en Parras
    La iglesia fue construida con cooperación de los habitantes del barrio tras el hallazgo ocurrido en la década de 1950. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

La tradición se remonta a la década de 1950, cuando vecinos del Barrio La Tequila resguardaron la piedra y edificaron el templo comunitario

Una imagen formada sobre una piedra ha causado admiración entre los feligreses desde hace décadas, y cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, es motivo de celebración en Parras.

La historia se remonta a la década de los años cincuenta, cuando dos niñas de nombre Chuyita y Esperanza jugaban en un cerro, en el Barrio La Tequila. Al subir a una roca, esta se partió en dos, dejando al descubierto una figura que, según los habitantes, semejaba la imagen de la Virgen de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Protegen empleos aranceles a Asia... pero expertos advierten retos

$!La imagen formada en la piedra, resguardada en el altar, es considerada un símbolo religioso por vecinos del sector.
La imagen formada en la piedra, resguardada en el altar, es considerada un símbolo religioso por vecinos del sector. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Se dice que en aquel entonces las menores tenían entre ocho y nueve años de edad. Al observar lo que apareció en el interior de la piedra, acudieron de inmediato a informar a sus familiares sobre lo ocurrido.

Tras escuchar el relato, los adultos acudieron al sitio para verificar lo señalado por las niñas. Al constatar lo sucedido, levantaron la piedra y la resguardaron, y posteriormente, con la cooperación de los vecinos del sector, edificaron una iglesia en ese mismo lugar.

$!Cada año se realiza misa, danza y veneración de la reliquia empotrada en el altar del templo.
Cada año se realiza misa, danza y veneración de la reliquia empotrada en el altar del templo. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

Con el paso de los años, la historia se ha transmitido entre generaciones. A la fecha, se comenta que una de las niñas ya falleció, mientras que la otra se encuentra postrada en cama debido a una enfermedad, por lo que no ha podido brindar su testimonio de manera directa. Sin embargo, se menciona que, al recuperarse, podría compartir su versión de los hechos.

De acuerdo con otros habitantes que han escuchado la narración, al momento en que la piedra se partió se escuchó un fuerte estruendo, instante en el que apareció la silueta en ambas partes de la roca.

$!La celebración reúne a familias del sector que mantienen viva la tradición religiosa en honor a la Virgen de la Piedrita.
La celebración reúne a familias del sector que mantienen viva la tradición religiosa en honor a la Virgen de la Piedrita. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

TE PUEDE INTERESAR: Localizan sana y salva a menor tras alerta de desaparición en Sabinas

Cada año, en esta fecha, se celebra una misa en honor a la Virgen de la Piedrita, además de danzas y la tradicional reliquia. Las piedras originales permanecen empotradas en el altar con concreto, como parte central del templo.

Vecinos del sector son quienes se encargan del cuidado de esta iglesia dedicada a la Virgen de la Piedrita, como ellos la llaman. Señalan que es importante que el testimonio de la mujer que aún vive pueda ser preservado, ya que forma parte fundamental de la historia y tradición del lugar.

Temas


Religión
Tradiciones

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Movimiento Ciudadano anticipa una contienda electoral altamente competida en Coahuila en 2026 y apuesta por la organización, el activismo permanente y la creatividad como ejes de su estrategia política.

Las elecciones de 2026 serán ‘la madre de todas las batallas’ electorales en Coahuila, anticipa Jaime Martínez Veloz
Personal del programa “Aquí Andamos” realizó el retiro de publicidad irregular, pósters y calcas en fachadas e infraestructura urbana del Centro Histórico de Saltillo.

Gobierno de Saltillo intensifica limpieza y retiro de anuncios ilegales en Zona Centro
Durante el año se implementaron nuevas plataformas digitales para mejorar la atención ciudadana.

Saltillo amplía canales de comunicación directa con la Comisaría de Seguridad
Morena-corrupción: Involucrados

Morena-corrupción: Involucrados
Siempre alerta

Siempre alerta
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo