Devoción y tradición marcan la celebración de la Virgen de la Piedrita en Parras

Una imagen formada sobre una piedra ha causado admiración entre los feligreses desde hace décadas, y cada 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, es motivo de celebración en Parras. La historia se remonta a la década de los años cincuenta, cuando dos niñas de nombre Chuyita y Esperanza jugaban en un cerro, en el Barrio La Tequila. Al subir a una roca, esta se partió en dos, dejando al descubierto una figura que, según los habitantes, semejaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Protegen empleos aranceles a Asia... pero expertos advierten retos

Se dice que en aquel entonces las menores tenían entre ocho y nueve años de edad. Al observar lo que apareció en el interior de la piedra, acudieron de inmediato a informar a sus familiares sobre lo ocurrido. Tras escuchar el relato, los adultos acudieron al sitio para verificar lo señalado por las niñas. Al constatar lo sucedido, levantaron la piedra y la resguardaron, y posteriormente, con la cooperación de los vecinos del sector, edificaron una iglesia en ese mismo lugar.

Con el paso de los años, la historia se ha transmitido entre generaciones. A la fecha, se comenta que una de las niñas ya falleció, mientras que la otra se encuentra postrada en cama debido a una enfermedad, por lo que no ha podido brindar su testimonio de manera directa. Sin embargo, se menciona que, al recuperarse, podría compartir su versión de los hechos. De acuerdo con otros habitantes que han escuchado la narración, al momento en que la piedra se partió se escuchó un fuerte estruendo, instante en el que apareció la silueta en ambas partes de la roca.