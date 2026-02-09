Brigada municipal lleva servicios directamente a trabajadores de Gentherm

ACUÑA, COAH.- El alcalde Emilio De Hoyos, acompañado de su equipo de presidencia, encabezó la brigada “Por Amor a tu Chamba” en la empresa Gentherm.

La iniciativa llevó apoyos, servicios y programas municipales directamente a los trabajadores de la industria maquiladora, acercando la atención sin necesidad de que salieran de su centro laboral.

Durante la jornada participaron diversas dependencias municipales, entre ellas Ecología, Salud, Seguridad Pública, Catastro y Tesorería, que ofrecieron facilidades para el pago del impuesto predial.

También se sumó Simas, con módulos de pago y aclaraciones, así como el Sistema DIF, que brindó asesoría jurídica y el programa de lentes a bajo costo. Los servicios fueron ampliamente aprovechados por el personal de la empresa.

En el módulo de Catastro, los trabajadores accedieron a beneficios vigentes como el 10 por ciento de descuento en el predial 2026, la condonación total de recargos de años anteriores y la póliza de seguro contra daños a vivienda.

Como parte de la brigada, el alcalde recorrió las instalaciones de Gentherm para conocer el proceso de producción y los productos que ahí se elaboran. Además, convivió con los trabajadores, escuchó sus inquietudes y refrendó su compromiso con la fuerza laboral de Acuña.