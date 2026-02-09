Brigada municipal lleva servicios directamente a trabajadores de Gentherm

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 9 febrero 2026
    Brigada municipal lleva servicios directamente a trabajadores de Gentherm
    Trabajadores de Gentherm aprovecharon los módulos instalados por diversas dependencias municipales. FOTO: VANGUARDIA/Cortesía

El alcalde Emilio De Hoyos encabezó la jornada ‘Por Amor a tu Chamba’, acercando apoyos y trámites municipales a personal de la industria maquiladora en Acuña

ACUÑA, COAH.- El alcalde Emilio De Hoyos, acompañado de su equipo de presidencia, encabezó la brigada “Por Amor a tu Chamba” en la empresa Gentherm.

La iniciativa llevó apoyos, servicios y programas municipales directamente a los trabajadores de la industria maquiladora, acercando la atención sin necesidad de que salieran de su centro laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Alarman cifras de salud mental en Ramos Arizpe; se atienden hasta 30 casos de depresión por semana

Durante la jornada participaron diversas dependencias municipales, entre ellas Ecología, Salud, Seguridad Pública, Catastro y Tesorería, que ofrecieron facilidades para el pago del impuesto predial.

También se sumó Simas, con módulos de pago y aclaraciones, así como el Sistema DIF, que brindó asesoría jurídica y el programa de lentes a bajo costo. Los servicios fueron ampliamente aprovechados por el personal de la empresa.

En el módulo de Catastro, los trabajadores accedieron a beneficios vigentes como el 10 por ciento de descuento en el predial 2026, la condonación total de recargos de años anteriores y la póliza de seguro contra daños a vivienda.

Como parte de la brigada, el alcalde recorrió las instalaciones de Gentherm para conocer el proceso de producción y los productos que ahí se elaboran. Además, convivió con los trabajadores, escuchó sus inquietudes y refrendó su compromiso con la fuerza laboral de Acuña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Desempleo
empleos

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos