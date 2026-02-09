Alarman cifras de salud mental en Ramos Arizpe; se atienden hasta 30 casos de depresión por semana

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    Alarman cifras de salud mental en Ramos Arizpe; se atienden hasta 30 casos de depresión por semana
    Se implementa una estrategia de manera coordinada entre el Instituto de la Juventud y el DIF Municipal, con protocolos de atención y canalización psicológica. FOTO: ARCHIVO

Autoridades municipales mantienen vigilancia activa en planteles educativos, principalmente en bachilleratos, para detectar a tiempo riesgos de suicidio entre la juventud

Ante el incremento de problemas de salud mental entre la juventud, el secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, José Humberto “Chepo” García Zertuche, informó que el municipio mantiene una vigilancia activa para prevenir casos de suicidio en planteles educativos.

La estrategia se desarrolla de manera coordinada a través del Instituto de la Juventud y el DIF Municipal, enfocando los esfuerzos en los bachilleratos, donde se ha detectado una mayor vulnerabilidad emocional entre los estudiantes tras la pandemia.

“Lamentablemente es un tema del que no nos gusta hablar, pero tenemos que hacerlo: la prevención del suicidio, en donde día a día vemos más números. Y no solamente son números, son realidades”, declaró el funcionario.García Zertuche enfatizó que la problemática ha dejado de ser una estadística lejana para convertirse en una situación cotidiana: “Ya se vuelven palpables en cuanto a la sociedad de algún conocido, un vecino o un amigo; tenemos que abordarlos”.

El secretario advirtió sobre el peligro de ignorar el fenómeno, señalando que “no podemos meter un sobresito al cajón y cerrarlo; día a día lamentablemente se ve más la depresión en los jóvenes y enfermedades mentales”.

Para combatir esta tendencia, el municipio ofrece una red de apoyo integral. “Decirles que no están solos, que busquen ahí una red de apoyo. Nosotros estamos coadyuvando con eso”, puntualizó el titular de Desarrollo Social.

Respecto a la demanda de servicios, reveló que el flujo de pacientes es constante y elevado: “Entre el DIF, Instituto de la Mujer e Instituto de la Juventud, el promedio es de 30 atenciones por semana”.

García Zertuche explicó que existe un protocolo establecido con las escuelas: “El protocolo es a través del plantel educativo, nos llaman; la mayoría ya tiene departamentos de psicología, pero nosotros tenemos especialidades para apoyar”.

Finalmente, reiteró el compromiso de la administración local para no postergar la atención de estos casos, asegurando que “es muy lamentable lo que está pasando, pero no podemos darle ahí el carpetazo” a la salud mental.

