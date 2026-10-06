Cierra Feria de la Amistad con saldo blanco en Acuña

La Secretaría del Ayuntamiento reportó que no se registraron incidentes dentro del recinto ferial que alteraran de manera grave el desarrollo de las actividades, resultado que se atribuye al esquema preventivo y de vigilancia aplicado durante la celebración.

ACUÑA, COAH.- La Feria de la Amistad Acuña 2026 concluyó sus actividades con saldo blanco después de 10 días de espectáculos, concentración de visitantes y operación comercial en las instalaciones de la Macroplaza, de acuerdo con el balance difundido al término de la tradicional celebración.

La feria inició el 25 de septiembre y concluyó el 4 de octubre. Desde su inauguración, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto de Luna Sánchez, había informado sobre el despliegue de un operativo en el que participarían corporaciones de los tres niveles de gobierno para mantener vigilancia y brindar seguridad a las familias asistentes.

Durante las jornadas se registró una afluencia variable de visitantes, principalmente en función de los grupos musicales programados. La actividad se mantuvo durante los diez días con espectáculos, juegos mecánicos, venta de alimentos y presencia de comerciantes locales y foráneos.

La cartelera incluyó agrupaciones como Banda MS, La Fiera de Ojinaga, Tropicalísimo Apache, Sonido Mázter, Polo Urías y otras propuestas musicales, mientras que Conjunto Primavera fue el encargado de cerrar las actividades de esta edición.

El saldo blanco representó uno de los principales resultados del operativo implementado en torno a un evento que concentra cada año a miles de personas y obliga a reforzar tareas de vigilancia, prevención y atención de emergencias.

Además del balance de seguridad, comerciantes participantes reportaron una actividad económica favorable durante el periodo ferial, derivada del movimiento de familias y visitantes que acudieron a las instalaciones.

Con el cierre musical de Conjunto Primavera terminó así una edición de la Feria de la Amistad que mantuvo actividad durante diez días consecutivos y que, en materia de seguridad dentro del recinto, finalizó sin incidentes mayores reportados.