Clausuran bar tras viralizarse baile sobre la barra en Acuña

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada del domingo, cuando inspectores municipales acudieron al negocio para ejecutar la suspensión de actividades. La intervención se realizó con apoyo del Sistema de Inspección y Trámites Municipales (SITRAM) y elementos de Seguridad Pública.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La difusión de videos en redes sociales derivó en la clausura temporal del restaurant-bar Corona, ubicado en la zona centro de Ciudad Acuña , luego de que autoridades municipales detectaran presuntas irregularidades relacionadas con actividades realizadas al interior del establecimiento.

De acuerdo con la información oficial, la medida fue tomada después de que circularan grabaciones en plataformas digitales donde se observaba a una mujer realizando un baile sobre la barra del local. El material fue incorporado como parte de los elementos revisados por las autoridades durante la investigación administrativa.

Según lo informado por el Departamento de Alcoholes, el establecimiento habría incurrido en una presunta violación al artículo 65 de la reglamentación vigente, al llevarse a cabo un espectáculo de table dance o striptease que, presuntamente, no se encontraba contemplado dentro de las condiciones autorizadas para la operación del negocio.

Tras la clausura, se inició un procedimiento para determinar las responsabilidades correspondientes y definir las sanciones aplicables. Conforme a la normatividad municipal, la multa derivada de este tipo de infracciones puede superar los 50 mil pesos, dependiendo de los resultados obtenidos durante las indagatorias.

El caso generó atención entre usuarios de redes sociales debido a que fueron las propias publicaciones difundidas en internet las que pusieron en conocimiento de las autoridades los hechos ocurridos dentro del establecimiento.

Posteriormente, y una vez cubiertos los requisitos administrativos correspondientes, incluido el pago de la sanción impuesta por la dependencia encargada de la supervisión de estos establecimientos, el negocio reanudó operaciones durante la noche del lunes.

Las autoridades mantienen documentado el expediente relacionado con el caso para concluir el procedimiento administrativo correspondiente.

(Con información de medios locales)