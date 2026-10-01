Coahuila: FEPROPA pedirá a Sheinbaum nueva prórroga para regularizar vehículos ‘chocolate’

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    Coahuila: FEPROPA pedirá a Sheinbaum nueva prórroga para regularizar vehículos ‘chocolate’
    FEPROPA busca que el Gobierno Federal abra un nuevo periodo para regularizar unidades de procedencia extranjera. JOSUÉ RODRÍGUEZ

La organización estima que tan solo en Acuña hay 5 mil unidades pendientes; también reporta una cantidad similar en Piedras Negras y los Cinco Manantiales

ACUÑA, COAH.- La Federación de Protección Patrimonial (FEPROPA) solicitará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la apertura de un nuevo periodo para regularizar vehículos de procedencia extranjera mediante decreto, luego de que el programa federal concluyera el 30 de septiembre de 2026.

Merced Hernández, directora y representante legal de FEPROPA en la región, señaló que la organización estima que miles de unidades aún no han sido regularizadas en Coahuila. Tan solo en Acuña, dijo, tienen contabilizados alrededor de 5 mil vehículos, además de una cantidad similar en Piedras Negras y la región de los Cinco Manantiales.

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La representante informó que este domingo realizarán asambleas con sus agremiados en Acuña, Piedras Negras y otros municipios de Coahuila, con el objetivo de respaldar la petición que será presentada ante el Gobierno Federal.

REALIZARÁN ASAMBLEAS

En Acuña, la reunión se llevará a cabo a las 10:00 horas en el antiguo Salón Mejía. Durante la jornada se dará seguimiento al empadronamiento y se instalarán módulos para atender quejas de los integrantes de la organización.

También se ofrecerán láminas de identificación por 700 pesos, que, de acuerdo con FEPROPA, incluyen seguro, licencia y amparo. Además, se contempla la rifa de un equipo de aire acondicionado entre los asistentes.

Hernández aclaró que estas láminas no sustituyen a las placas oficiales, cuya emisión corresponde exclusivamente a la autoridad. Explicó que se trata de identificaciones emitidas por la propia agrupación.

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La representante argumentó que el artículo 16 constitucional protege el patrimonio familiar frente a posibles decomisos sin una orden judicial previa.

SOLICITARÁN NUEVO DECRETO

Hernández destacó la importancia de que se emita un nuevo decreto, debido a que, según explicó, este mecanismo permite regularizar las unidades por un costo aproximado de 5 mil pesos.

En contraste, señaló que una importación definitiva ordinaria mediante agente aduanal requiere que el vehículo sea modelo 2016 o anterior y puede alcanzar costos de entre 30 mil y 60 mil pesos por concepto de aranceles e IVA.

El Gobierno Federal informó en enero de 2026 que, hasta noviembre de 2025, se habían regularizado 2 millones 987 mil 839 vehículos mediante el decreto vigente en ese momento.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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