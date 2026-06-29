Con gran éxito disfrutan familias acuñenses la Expo 2026 ‘Por Amor a los Clásicos’
La exposición reunió a clubes automovilísticos de diferentes municipios de Coahuila y de ciudades del sur de Texas, quienes exhibieron cerca de 200 vehículos clásicos
ACUÑA, COAH.- Con la participación de cientos de familias y aficionados al automovilismo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Fomento Económico, realizó la Expo 2026 “Por Amor a los Clásicos”, consolidándose como un espacio de convivencia, recreación y promoción turística para Acuña.
El alcalde Emilio de Hoyos, acompañado por integrantes de Clubes Unidos del Norte de Coahuila, recorrió la exposición de cerca de 200 vehículos clásicos y destacó que este tipo de jornadas fortalece la unidad familiar y ofrece espacios seguros para la ciudadanía.
Además de la exhibición, los asistentes disfrutaron de música en vivo, un bazar gastronómico y actividades para todas las edades en la Macroplaza. El edil agradeció el respaldo de los clubes participantes provenientes de Monclova, Allende, Zaragoza, Villa Unión, así como de Del Río y Eagle Pass, Texas.
De Hoyos subrayó que la presencia de expositores de distintas ciudades refleja la confianza en Acuña como una de las fronteras más seguras del país y reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando eventos que fortalezcan el turismo, la economía local y la convivencia social.