Con gran éxito disfrutan familias acuñenses la Expo 2026 ‘Por Amor a los Clásicos’

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Acuña
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    Con gran éxito disfrutan familias acuñenses la Expo 2026 ‘Por Amor a los Clásicos’
    Cerca de 200 vehículos clásicos fueron exhibidos en la Macroplaza de Acuña durante la Expo 2026 “Por Amor a los Clásicos”, evento que reunió a familias, coleccionistas y aficionados al automovilismo de distintos municipios de Coahuila y del sur de Texas. CORTESÍA

La exposición reunió a clubes automovilísticos de diferentes municipios de Coahuila y de ciudades del sur de Texas, quienes exhibieron cerca de 200 vehículos clásicos

ACUÑA, COAH.- Con la participación de cientos de familias y aficionados al automovilismo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Fomento Económico, realizó la Expo 2026 “Por Amor a los Clásicos”, consolidándose como un espacio de convivencia, recreación y promoción turística para Acuña.

El alcalde Emilio de Hoyos, acompañado por integrantes de Clubes Unidos del Norte de Coahuila, recorrió la exposición de cerca de 200 vehículos clásicos y destacó que este tipo de jornadas fortalece la unidad familiar y ofrece espacios seguros para la ciudadanía.

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Además de la exhibición, los asistentes disfrutaron de música en vivo, un bazar gastronómico y actividades para todas las edades en la Macroplaza. El edil agradeció el respaldo de los clubes participantes provenientes de Monclova, Allende, Zaragoza, Villa Unión, así como de Del Río y Eagle Pass, Texas.

De Hoyos subrayó que la presencia de expositores de distintas ciudades refleja la confianza en Acuña como una de las fronteras más seguras del país y reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando eventos que fortalezcan el turismo, la economía local y la convivencia social.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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