Con gran éxito disfrutan familias acuñenses la Expo 2026 ‘Por Amor a los Clásicos’

ACUÑA, COAH.- Con la participación de cientos de familias y aficionados al automovilismo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Fomento Económico, realizó la Expo 2026 “Por Amor a los Clásicos”, consolidándose como un espacio de convivencia, recreación y promoción turística para Acuña.

El alcalde Emilio de Hoyos, acompañado por integrantes de Clubes Unidos del Norte de Coahuila, recorrió la exposición de cerca de 200 vehículos clásicos y destacó que este tipo de jornadas fortalece la unidad familiar y ofrece espacios seguros para la ciudadanía.