Crisis laboral golpea a la frontera de Coahuila, Aumento salarial ya no atrae inversión

ACUÑA, COAH.- En lo que va del año, Acuña y Piedras Negras han registrado la pérdida de más de 14 mil empleos, situación que refleja la urgencia de contar con un Congreso estatal que impulse a los emprendedores y fortalezca el empleo formal, señaló Evaristo Lenin Pérez Rivera, presidente estatal de Unidad Democrática de Coahuila.

El dirigente subrayó que los legisladores locales deberían destinar recursos a incentivos para los sectores empresarial y patronal, reducir tasas impositivas y generar créditos blandos para emprendedores. En su opinión, los programas sociales deberían reorientarse hacia la recuperación de empleos.

