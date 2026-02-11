Crisis laboral golpea a la frontera de Coahuila, Aumento salarial ya no atrae inversión
Más de 14 mil plazas perdidas evidencian problema que exige cambios en la política económica estatal, señala Lenin Pérez
ACUÑA, COAH.- En lo que va del año, Acuña y Piedras Negras han registrado la pérdida de más de 14 mil empleos, situación que refleja la urgencia de contar con un Congreso estatal que impulse a los emprendedores y fortalezca el empleo formal, señaló Evaristo Lenin Pérez Rivera, presidente estatal de Unidad Democrática de Coahuila.
El dirigente subrayó que los legisladores locales deberían destinar recursos a incentivos para los sectores empresarial y patronal, reducir tasas impositivas y generar créditos blandos para emprendedores. En su opinión, los programas sociales deberían reorientarse hacia la recuperación de empleos.
“A Coahuila le hace falta un Congreso que analice con responsabilidad la gravísima situación que se vive por la pérdida de empleos. Hay familias desesperadas en las colonias, sin opciones de trabajo, obligadas a sobrevivir en la informalidad”, expresó.
Lenin atribuyó la crisis laboral a políticas gubernamentales que, según dijo, han sido “muy agresivas” contra pequeños negocios como tortillerías y talleres, los cuales han cerrado y despedido a sus trabajadores.
Reconoció el beneficio del aumento salarial en la frontera, pero advirtió que la medida ha dejado de ser atractiva para las empresas, que ahora optan por trasladarse al interior del país.
“Lo que se tendría que hacer es homologar los salarios en todo México, para que sean iguales a los de la zona fronteriza. De esa manera se evitaría que la industria, incómoda con la diferenciación, decida mudarse al centro del país o incluso a Centroamérica”, puntualizó.