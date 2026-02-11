Crisis laboral golpea a la frontera de Coahuila, Aumento salarial ya no atrae inversión

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 11 febrero 2026
    Crisis laboral golpea a la frontera de Coahuila, Aumento salarial ya no atrae inversión
    La frontera de Coahuila enfrenta uno de sus momentos laborales más críticos, de acuerdo con UDC. ARCHIVO

Más de 14 mil plazas perdidas evidencian problema que exige cambios en la política económica estatal, señala Lenin Pérez

ACUÑA, COAH.- En lo que va del año, Acuña y Piedras Negras han registrado la pérdida de más de 14 mil empleos, situación que refleja la urgencia de contar con un Congreso estatal que impulse a los emprendedores y fortalezca el empleo formal, señaló Evaristo Lenin Pérez Rivera, presidente estatal de Unidad Democrática de Coahuila.

El dirigente subrayó que los legisladores locales deberían destinar recursos a incentivos para los sectores empresarial y patronal, reducir tasas impositivas y generar créditos blandos para emprendedores. En su opinión, los programas sociales deberían reorientarse hacia la recuperación de empleos.

TE PUEDE INTERESAR: Nombra Raúl Vera a Alma García directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios

$!El sector empresarial requiere estímulos para mantener y generar empleos, afirmó Lenin Pérez.
El sector empresarial requiere estímulos para mantener y generar empleos, afirmó Lenin Pérez. ARCHIVO

“A Coahuila le hace falta un Congreso que analice con responsabilidad la gravísima situación que se vive por la pérdida de empleos. Hay familias desesperadas en las colonias, sin opciones de trabajo, obligadas a sobrevivir en la informalidad”, expresó.

Lenin atribuyó la crisis laboral a políticas gubernamentales que, según dijo, han sido “muy agresivas” contra pequeños negocios como tortillerías y talleres, los cuales han cerrado y despedido a sus trabajadores.

Reconoció el beneficio del aumento salarial en la frontera, pero advirtió que la medida ha dejado de ser atractiva para las empresas, que ahora optan por trasladarse al interior del país.

“Lo que se tendría que hacer es homologar los salarios en todo México, para que sean iguales a los de la zona fronteriza. De esa manera se evitaría que la industria, incómoda con la diferenciación, decida mudarse al centro del país o incluso a Centroamérica”, puntualizó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desempleo
Empresas

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano