Nombra Raúl Vera a Alma García directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios

El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios dio a conocer el nombramiento de la nueva directora de la organización con sede en Saltillo, con el objetivo de dar continuidad al trabajo de su fundadora, Blanca Martínez Bustos.

De acuerdo con un comunicado publicado por la organización, la designación recayó en la activista Alma Rosa García Guevara, quien desde hace años ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de personas desaparecidas y personas migrantes.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian retrasos en viáticos que frenan búsquedas de personas desaparecidas en Coahuila

El nombramiento fue otorgado por el presidente de la organización, el obispo emérito de Saltillo, fray Raúl Vera López.

Alma Rosa García Guevara asumirá el legado de Blanca Martínez, quien falleció hace tres meses en la capital de Coahuila, tras una intervención médica practicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue denunciada para la investigación de una posible negligencia médica.

García Guevara ha forjado su trayectoria de forma independiente, pero también ha colaborado en centros como el Fray Bartolomé de las Casas, Juan Gerardi, la Casa del Migrante de Saltillo, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.

En su trayectoria dentro de las organizaciones, Alma Rosa García ha tenido la oportunidad de participar en importantes foros en Suiza, invitada por Brigadas Internacionales de la Paz, para hablar sobre la crisis de desapariciones en México y, específicamente, en Coahuila.