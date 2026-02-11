Nombra Raúl Vera a Alma García directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Alma Rosa García Guevara fue designada como nueva directora del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con el respaldo del obispo emérito Raúl Vera López y de colectivos
El Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios dio a conocer el nombramiento de la nueva directora de la organización con sede en Saltillo, con el objetivo de dar continuidad al trabajo de su fundadora, Blanca Martínez Bustos.
De acuerdo con un comunicado publicado por la organización, la designación recayó en la activista Alma Rosa García Guevara, quien desde hace años ha trabajado en la defensa de los derechos humanos de personas desaparecidas y personas migrantes.
El nombramiento fue otorgado por el presidente de la organización, el obispo emérito de Saltillo, fray Raúl Vera López.
Alma Rosa García Guevara asumirá el legado de Blanca Martínez, quien falleció hace tres meses en la capital de Coahuila, tras una intervención médica practicada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue denunciada para la investigación de una posible negligencia médica.
García Guevara ha forjado su trayectoria de forma independiente, pero también ha colaborado en centros como el Fray Bartolomé de las Casas, Juan Gerardi, la Casa del Migrante de Saltillo, el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
En su trayectoria dentro de las organizaciones, Alma Rosa García ha tenido la oportunidad de participar en importantes foros en Suiza, invitada por Brigadas Internacionales de la Paz, para hablar sobre la crisis de desapariciones en México y, específicamente, en Coahuila.
Respecto al nombramiento, integrantes del propio Centro Fray Juan de Larios y miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México manifestaron mensajes de bienvenida a la nueva directora.
“Querida Alma, eres —dijo Blanca— una leoncita con muchas capacidades. Aprendiste pronto y, lo más importante, escuchaste a quienes se acercaron al centro. ¡Gracias por aceptar caminar juntas en esta etapa de nuestra vida! Te quiero mucho”, expresó María Eugenia Arriaga.
“Almita querida, con enorme gusto celebro tu designación y lo más importante para mí es que hayas aceptado. Segura estoy de tu gran labor a desarrollar. No llegas sola, llegas con nuestro apoyo y compromiso de dar lo mejor para facilitar la tarea y tejamos juntas el camino que nos acerque a la verdad y a la justicia. Construyamos juntas, juntos”, señaló Diana Iris García, de Fuundec-M.